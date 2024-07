LEGENDARNI SRBIN IMA MOĆNU PORUKU ZA NOVAKA: Moraš što pre da nađeš trenera! Imam REŠENJE! Predlažem OVOG čoveka, evo i ZBOG ČEGA!

Novak Đoković što pre mora da pronađe i imenuje trenera, jer ovako ne ide, smatra Radmilo Armenulić. Cenjeni srpski teniski stručnjak analizirao je igru najboljeg tenisera svih vremena na Vimbldonu i poraz od Karlosa Alkaraza u finalu (2:6, 2:6, 6:7).

foto: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Bilo je evidentno da je Srbin u finalu protiv Španca bio u podređenom položaju.

- Prva dva seta prošla su bez borbe. Alkaraz je bio toliko nadmoćan, da Novak nije mogao da dođe do izražaja, a kamoli preokrata. Sve to je delovalo prilično razočaravajuće. Đoković je počeo da igra tek u trećem setu, ali to je bilo nedovoljno. Važne poene i tada je dobijao Alkaraz. Prilaz lopti nije bio dobra. Nedostajo mu je jedan korak i napred, i nazad. Slabo je trčao, videlo se to, a sve je to posledica operacije i oporavka od nje - objasnio je Armenulić za Kurir.

foto: Aleksandar Cile Jovanović

Novak Đoković je na Vimbldonu igrao bez trenera. Deluje da je to ozbiljan problem.

- Njemu je neophodan trener! Vimbldon je to samo potvrdio. Novak je vrhunski igrač, nema boljeg, ali trener je taj koji primećuje detalje i koji daje savete. Pokazalo se sada da razlaz sa Goranom Ivaniševićem nije bio dobra odluka. Ne znam koji je bio razlog... Da li su se posvađali? Ili nešto drugo. Pokušao je Novak potom sa Nenadom Zimonjićem, ali on nije rešenje - istakao je Armenulić i nastavio:

foto: EPA

- Ponovo mu predlažem Ivana Lendla! Zašto? Prvo, Lendl je kao igrač bio prvi na svetu duže vreme, u kontinuitetu, kao i Nole. Drugo, ozbiljan je čovek koji posvećuje veliku pažnju terninzima. Treće, Lendl je kao igrač u poznim godinama radio na sebi, sećamo se kako je popravio servis. Zbog svega navedenog, smatram da bi Lendl bio idealan za Novaka. Neka ozbiljno razmisli o tome, neka pozove Ivana, to je moj savet. To treba da uradi što pre, sa porazima se gubi samopozdanje, a to nije dobro, posebno pred turnira koji dolaze.

Novak Đoković osvojio je 24 grend slem titule u svojoj karijeri, apsolutno više od svih ostalih tenisera. Nažalost, ove godine nije uzeo nijedan najvredniji trofej. Rano je ispadao u Australiji i na Rolan Garosu, dok je na Vimbldonu stigao do finala i izgubio od Karlosa Alkaraza, kao prošlog leta.

Kurir sport

