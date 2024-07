ENGLESKA PUBLIKA NE PODNOSI NOVAKA, ZATO ŠTO JE SRBIN! Armenulić bez okolišanja: Opet smo jaki kao zemlja, pa žele da nas UNIZE!

Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza - 2:6, 2:6, 6:7. Ipak, jači utisak od tog duela, bilo je vređanje i omalovažavanje najboljeg tenisera svih vremena tokom celokupnog turnira od strane engleske publike.

Engleska publika na Vimbldonu ponovo je provocirala Novaka Đokovića, pa se zbog toga desio i incident posle meča sa Holgerom Runeom.

- To je bezobrazluk na koji je Novak navikao. Englezi ne podnose Novaka, zato što je iz Srbije. Da je iz neke druge zemlje, ne verujem da bi na takav način želeli da mu napakoste. Đoković je uspeo da im odgovori, baš onako kako treba. Ali, na provokacije će morati da računa dok god bude igrao - rekao je Radmilo Armenulić za Kurir i nastavio:

- Novak je svojim ponašanjem prema igri, prijateljima, rivalima i porodici, stvorio svetski imidž da se o njemu stalno priča. O njemu se govori svaki dan. To je ogroman pritisak. Zato je njegov svaki poraz velik, a ako ne osvoji turnir to je kolosalan neuspeh. Novak decenijama igra pod konstantnim pritiskom, a to je, priznaćete, mnogo teško.

Džon Mekinro, teniska legenda iz Amerike, otvoreno je rekao da je publika na Vimbldonu imala nekorektan odnos prema Novaku, zbog zemlje iz koje dolazi.

- Ta dobacivanja na Novakov račun, to je prostakluk. Sudije bi trebalo da uklone takve ljude iz publike. Da budu zapisani i da ih više puštaju na stadion. Srbija smeta mnogima, nažalost. Postali smo opet jaka zemlja, o nama se priča. Zato žele da nas unize, ali neće uspeti.

Novaka u naredna dva meseca očekuju dva velika događaja. Prvo Olimpijske igreu Parizu, a onda i US open u Njujorku.

- Ako ne postigne uspeh na OI neće biti dobro, biće sumnjičav prema sebi. Novak očekuje da osvoji i jedan i drugi turnir. Mislim da će na jednom uspeti. Po mom mišljenju, osvojiće Njujork, grend slem na kojem je uvek dobro igrao. Za Olipijske igre nisam siguran. U Parizu ga čeka šljaka i svi će opet biti protiv njega. Neće se dobro osećati tamo. Francuzi su takvi, nisu blagonakloni prema nama Srbima, vole da provociraju. Sećam se kada sam bio selektor Dejvis kup reprezentacije, kako su navijali protiv nas, kao da smo na fudbalskom, a ne na teniskom meču - zaključio je Radmilo Armenulić.

