"NOVAK JE POKAZAO SVOJE PRAVO LICE" Britanski mediji BRUJE o Đokoviću! Srbin zbog JEDNOG POTEZA prema Kejt Midlton u CENTRU PAŽNJE

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona u nedelju protiv Karlosa Alkaraza (3:0), ali čak i 48 sati posle cela Britanija priča o njemu. Ovoga puta u centru pažnje je zbog pozitivnog razloga i to sve nakon "toplog zeca" koji je prošao od početka Vimbldona, kada su ga prvo optuživali da je lažirao povredu, a potom ga i označili i glavnog krivca za zvižduke koje je dobijao na Centralnom terenu.

"Novak Đoković je pokazao svoje pravo lice porukom Kejt Midlton posle poraza na Vimbldonu", naslov je tekstova koje su objavili britanski "Mirror" i "Express", ističući - možemo slobodno reći konačno - i lepu stranu Novaka Đokovića nakon što su se svi redom trudili da ga ocrne.

foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razlog zbog kog je Đoković dirnuo Britance je njegova poruka princezi od Velsa Kejt Midlton koja se već nekoliko meseci bori sa opakom bolešću, pa joj je zapravo dolazak na Vimbldon bilo tek drugo pojavljivanje u javnosti od kada je to objavljeno: "Bila je prava privilegija biti u njenom prisustvu. Rekao sam joj da je lepo videti je dobrog zdravlja. Deluje da je dobro. To su naravno pozitivne vesti za sve u zemlji, ali i za Vimbldon pošto je njeno visočanstvo ovde sa svojom porodicom. To je neverovatno kao i njihova podrška koju godinama pružaju turniru", rekao je Nole.

"Znam da su ona i njena sestra dugo igrale tenis. Tako da stvarno poštuju i dive se ovoj igri. Takođe, razumeju tenis što je sjajno. Divno je imati takvu podršku kraljevske porodice", dodao je Novak Đoković i ne sluteći da će njegove reči odjeknuti Britanijom dok su ga mediji linčovali jer nije želeo da trpi zvižduke sa tribina.

Takođe, Novak Đoković se i poklonio pred princezom Kejt Midlton, dok su "čitači s usana" saznali i da je ona navijala za njega u finalu Vimbldona. Za razliku od kćerke Šarlot koja ipak navija za Karlosa Alkaraza.

Kurir sport / Mondo

