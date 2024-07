OVAJ ČOVEK NE MOŽE DA SMISLI NOVAKA! Ponovo je BESRAMNO udario na Srbina: Đoković NIKAD VIŠE neće pobediti Sinera i Alkaraza!

Proslavljeni Italijanski teniser Adrijano Panata, koji je u poslednje vreme često u žiži zbog kritika koje iznosi na račun Novaka Đokovića, ponovo je udario na slavnog Srbina.

Iako je mesec dana nakon operacije kolena uspeo da dogura do finala Vimbldona, bivši šampion Rolan Garosa nije impresioniran Novakovim podvigom. U neku ruku to i ne čudi, s obzirom na to da je nedavno izrazio sumnju da Đoković operisan.

Panata se istinski potrudio da omalovaži rezultat koji je najbolji svih vremena ostvario na ovogodišnjem Vimbldonu.

"Đoković je stigao do finala tako što je pobedio Runea, koji je u stvari pobedio sam sebe. Moram da priznam da me prevario nivoom igre protiv Musetija. Ipak, protiv Alkarasa se videla velika razlika", rekao je Italijan.

On smatra da Srbin više nikada neće slaviti protiv Sinera i Alkaraza.

"Karlos je odavno pokazao da je veoma jak teniser. Što se mene tiče, on i Siner su izjednačeni na prvom mestu. A, što se tiče Đokovića, mislim da nikada više neće pobediti ni Alkarasa ni Sinera", ubeđen je Panata.

Kurir sport/J.M.

