NOVAK SE OGLASIO PRED PUT NA OLIMPIJSKE IGRE: Srpski teniser postavio pitanje i izazvao LAVINU komentara! (FOTO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković spreman je za Olimpijske igre u Parizu!

Nakon poraza u finalu Vimbldona Đoković je sa porodicom otputovao u Crnu Goru, gde je posle par dana odmora nastavio pripreme za Olimpijske igre koje startuju 26. jula.

Srpski as naporno radi kako bi maksimalno spreman stigao u prestonicu Francuske. Njegov cilj je zlatna medalja, jedino odličje koje mu nedostaje u karijeri. Do sada je četiri puta igrao na OI i uspeo je da osvoji bronzu na svom prvom nastupu u Pekingu 2008. godine. Nakon toga stizao je najdalje do polufinala.

Pred put u Pariz na Instagramu je podelio video i nekoliko fotografija sa treninga.

"Spremam se za Olimpijske igre. Ko je sa mnom?" napisao je Novak i izazvao lavinu komentara.

Navijači, koji čvrsto veruju da će Srbin ostvariti san u Parizu, "zatrpali" su njegovu objavu porukama podrške .

Kurir sport/J.M.

00:43 Novak Đoković u svom omiljenom mestu u Crnoj Gori