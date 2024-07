ĐOKOVIĆ - NADAL VEĆ U PRVOM KOLU OLIMPIJSKIH IGARA? Novaka čeka PAKAO na putu ka zlatu! Poznato koga je IZBEGAO do finala!

Novak Đoković će u Parizu pokušati da stigne do prve zlatne medalje na Olimpijskim igrama i svi se nadamo da će konačno uspeti da ostvari dugo sanjani san. Ipak, na putu ka zlatu čekaće ga pakao!

Đoković će biti drugi nosilac na ovom turniru i do finala neće moći da igra protiv Janika Sinera, ali ga nekoliko mina čeka možda već u prvom kolu.

Postoje velike šanse da kuglice već na startu turnira u Parizu spoje Đokovića i Nadala, a pre finala Novak bi mogao da zaigra i protiv Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

foto: EPA/Ettore Ferrari

Na turniru se takmiči ukupno 64 tenisera, trenutno je poznato 16 nosilaca, a ostalo će se znati do četvrtka do 11 časova. Teniski turnir u Parizu je na programu od 27. jula do 4. avgusta.

Evo kako izgleda prvih 16 nosilaca: 1. Siner 2. Đoković 3. Alkaraz 4. Zverev 5. Medvedev 6. De Minor 7. Hurkač 8. Rud 9. Fric 10. Cicipas 11. Pol 12. Umber 13. Rune 14. Museti 15. Baez 16. Fis

