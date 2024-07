"POJEDEM POLA JAGNJETA, PA IZAĐEM NA TEREN" Srbin kog je VOLELA I PRINCEZA DAJANA! Jeo sendvič tokom meča, pa ušao u istoriju!

Da li se sećate legendarnog srpskog tenisera Slobodana Bobe Živojinovića? Rođen je 23. jula 1963. godine, a zajedno sa Nenadom Zimonjićem je jedini teniser iz Srbije koji je stigao do najviše pozicije u konkurenciji dublova i prvi koji je osvojio.

Igrao je desnom rukom i koristio jednoručni bekhend. Imao je dobar servis i obično igrao servis-volej.

Osvojio je dve titule u karijeri (Hjuston, 1986 i Sidnej, 1988), kao i osam titula u dublu. On je dostigao svoju najvišu poziciju na ATP listi 26. oktobra 1987. godine, kada je postao broj 19 na svetu. Do pojave Novaka Đokovića bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji teniser naše zemlje.

Živojinovićevi najznačajniji Grend slem rezultati su bili dva polufinala. Na Otvorenom prvenstvu Australije 1985. je upečatljivo pobedio Džona Makenroa u napornom četvrtfinalu u pet setova i došao do polufinala gde je izgubio u tri seta do Matsa Vilandera. Sledeće godine, 1986, on je došao do polufinala Vimbldona, izgubivši od Ivana Lendla u teškoj borbi od pet setova.

Tokom svoje karijere ukupan skor u singlu od 150 pobeda i 138 poraza. On je bio uspešniji u konkurenciji parova osvojivši US Open 1986. sa Andresom Gomezom. Iste godine je osvojio još 3 turnira i 8. septembra 1986. bio je broj 1 dubl igrač na svetu.

Oženjen je popularnom srpskom pevačicom Lepom Brenom sa kojom ima dvojicu sinova - Stefana i Viktora, dok iz prvog braka ima sina Filipa.

foto: Privatna Arhiva

POZNANSTVO SA PRINCEZOM DAJANOM Boba Živojinović imao je priliku da je upozna i druži se sa princezom Dajanom. Živojinović je tu čast da upozna Lejdi Dajanu imao 1987. godine neposredno pred početak Vimbldona, kada je ona sa tribina navijala za njega. - Ne želim sad da pričam o tome jer ona nije više s nama. Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje. Jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina - tajnovit je Boba. foto: Profimedia, Printscreen Živojinović je za Kurir tada otkrio kako su se upoznali. - Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Ledi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski - pričao je Živojinović. Laskalo mu to što je njegove mečeve pratila s običnih tribina. Bila je prirodna - Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor - govorio je svojovremeno nekadašnji sportista.

POJEDE POLA JAGNJETA PA ODE NA MEČ

Legendarni srpski teniser u svetu tenisa ostaće upamćen po nesvakidašnjem i originalnom potezu tokom meča.

Australijan open te 1985. godine osvojio je Štefan Edberg, ali Gren slem u Melburnu retko ko pamti po tome, već svi pamte po čuvenom četvrtfinalnom meču između legendi Bobe Živojinovića i Džona Mekinroa.

To je ta priča o čuvenom sendviču koja se i dan danas prepričava u teniskim krugovima i koja je na neki način od Živojinovića, osim pobede u ovom meču, stvorila i svetsku zvezdu i posle koje je ušao u istoriju.

Velika svađalica Džon Patrik Mekinro, krenuo da se raspravlja sa glavnim sudijom tog meča, a kako je to često radio da bi pre svega poremetio protivnike i kako je znao da će se to odužiti, Boba Živojinović se odlučio na originalan potez.

Otišao je u ložu, seo, prekrstio noge i poslužio se sendvičem i vodom.

"Kada je Mekinro osetio da sam počeo da vladam, hteo je da me ohladi. Ja sam to shvatio. Otišao je do sudije da protestuje, a ja, kao neko ko je odrastao na novobeogradskom asfaltu, nisam hteo da budem deo te predstave. Otišao sam sa terena, uzeo sendvič, a neki Australijanac je hteo da mi da šampanjac. Fascinantno je kakav sam aplauz i energiju s tribina dobio. Mekinro se našao u čudu", rekao je Živojinović u emisiji "Vice".

Upitan da li bi, da se hrani kao Novak Đoković, dogurao dalje od 19. mesta na ATP listi, Boba je kao iz topa odgovorio:

"Apsolutno da. Ja pojedem pola jagnjeta i izađem na teren".

