NOVAK BI MOGAO DA BUDE PREDSEDNIK! Čuveni Nemac ZAGRMEO pred Pariz: Ne znam da li shvatate važnost Đokovića u Srbiji?

Boris Beker legendarni nemački teniser i bivši trener Novak Đokovića smatra da će srspki as imati "dodatnih 10 procenata" motivacije i snage kada izađe na teren na Olimpijskim igrama u Parizu!.

Olimpijsko zlato je jedini bitan trofej koji Novaku nedostaje i baš na to aludira Nemac

"Ne znam da li shvatate važnost Novaka Đokovića u Srbiji. On bi mogao da bude predsednik. Mogao bi da bude bilo šta. On je prava ikona u Srbiji i zato je prirodno za njega da želi da predstavlja Srbiju na svetskoj sceni. Nema boljeg mesta za to od OI" rekao je Beker i dodao:

"Novak je bio vrlo transparentan i otvoren na početku godine da će mu najvažniji turnir biti OI u Parizu. Imajući ovo na umu, očekujem da vidim veoma, veoma motivisanog Novaka Đokovića na ovim Olimpijskim igrama. Igranje za Srbiju će mu dati dodatnih 10 procenata koje mu treba protiv ovih sjajnih mladih igrača koji sada dolaze.

"Novak na prošlim OI u Tokiju nije uzeo medalju, a put ka zlatu koje mu nedostaje počenje drugog dana takmičenja - 27. jula.

