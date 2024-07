"ČOVEČE, JA TO NIKADA NE BIH PRIZNAO" Novak na meti legendarnog Amerikanca uoči Olimpijskih igara: Zasmetale su mu OVE reči!

Novak Đoković nalazi se u Parizu gde će pokušati da stigne do prve zlatne medalje na Olimpijskim igrama u svojoj karijeri. Najveći rival Đokoviću za zlato biće Karlos Alkaraz, a Novak je, posle poraza u finalu Vimbldona od španskog tenisera, istakao kako će morati da igra na daleko boljem nivou kako bi mogao da mu parira.

- Mogućnost da stigneš do finala Vimbldona daje veliko samopouzdanje. Ali takođe se osećam kao u meču protiv trenutno najboljeg igrača na svetu. Obojica su najbolji ove godine daleko, osećam se kao da nisam na tom nivou. Da bih zaista imao šansu da, pretpostavljam, pobedim ove momke u kasnijim fazama Grend slem turnira ili na Olimpijskim igrama, moraću da igram mnogo bolje nego što sam igrao i da se osećam mnogo bolje nego što sam bio - rekao je tada Novak.

Nekadašnji prvi teniser sveta Amerikanac Džimi Konors rešio je da iskritikuje ovu Novakovu izjavu, pa je u podkastu "Advantage Connors" istakao sledeće:

- Čoveče, ja to nikada ne bih priznao. To sam samo ja. Mislim da bih iznutra rekao da ću učiniti sve da pokušam da ostanem gore i takmičim se sa njima. I da budem što bolji da im pariram, a ne da kažem da nisam na njihovom nivou - rekao je on, pa u dahu nastavio:

- Ponekad, uvek pričamo o samopouzdanju i mentalnom aspektu ovoga, ne želite da se svi osećaju poraženo. A protiv Sinera ili Alkaraza, da kažem da nisam na tvom nivou, možda je to obrnuta psihologija koju on izbacuje, onda ako pobedim, ja sam nadčovek!

