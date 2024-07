"NAVIJAČI NOVAKA ĐOKOVIĆA PREZIRU NADALA" Osvanuo još jedan SRAMOTAN TEKST - šta se dešava sa ovim ljudima, zbog čega ovo pišu?

Ponovo je na poznatom teniskom portalu "tennis365.com" osvanuo sramotan tekst koji je razočarao sve ljude koji prate najboljeg tenisera ikada, Novaka Đokovića.

Pomenuti portal je prozvao navijače srpskog asa, i to zbog Rafaela Nadala, pa u naslovu stoji: "Navijači Novaka Đokovića preziru Nadala".

Sve je to inspirisano izjavom Nadalovog trenera Karlosa Moje koji je rekao da nije siguran hoće li Rafa igrati dubl sa Karlosom Alkarazom.

- Vest da se Nadal muči sa povredom inspirisala je predvidljivu reakciju nekih Đokovićevih navijača, jer su sugerisali da Španac rano pravi izgovore pre potencijalnog sukoba sa Đokovićem. Priče koje otkrivaju Nadalovu povredu bile su pune komentara Đokovićevih pristalica koji "targetiraju" Nadala, ali šira teniska zajednica će se nadati da ćemo imati priliku da vidimo Đokovića protiv Nadala poslednji put na olimpijskoj sceni.

Upravo je Novak, na jednoj svečanosti u Parizu, govorio o svom velikom rivalu.

- Očigledno je da nije igrao puno i njegov renkig je pao. Tako da je uvek mogućnost da se sretnem s njim u nekim ranim rundama. Idemo, to će definitivno biti spektakl, kao u stara dobra vremena. Nadam se da ćemo se sresti u tom 2. kolu jer će to biti poslednji ples za obojicu. Svako poštovanje za Rafu. Jeste imao problema sa povredama, ali je i dalje kralj šljake. Ono što je on uradio na terenima Rolan Garosa je neprocenjivo, jedva čekam da zajednom sa njim izađem na teren - rekao je Novak.

