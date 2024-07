EBDEN ODUŠEVIO POSLE PORAZA: Novaku ŽELIM ZLATO, samo to mu NEDOSTAJE! O ovome ću pričati sinu! POVLAČIM SE!

foto: Kurir

Novak Đoković je prosto pregazio Metjua Ebdena u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama rezultatom 6:0, 6:1.

Očekivano je bilo da će Nole slaviti protiv čoveka koji prvenstveno igra dubl, borba nije bila ravnopravna ni jedne sekunde, a Đoković je o tome govorio nakon meča.

Ebden je pravio šou tokom meča, nudio je publici da igra umesto njega, proslavio je jedini gem kao da je osvojio turnir, a i posle poraza bio je nasmejan i raspoložen.

- Nisam dve godine igrao singl, ali se nikad nisam povukao. Sada to radim, i to na kakav način, na Šatrijeu protiv njega. Vrlo je kul, zvanično se povlačim posle ovoga iz singla i nisam besan, imao sam cilj da pobedim, a na kraju je to bio cilj da makar osvojim gem.

Jednog dana ću moći da pričam o sinu ovome. Rekao sam Novaku da se povlačim, odgovorio mi je: "Izvini". - rekao je Ebden

Osvrnuo se na dužinu trajanja meča i kakav je bio njegov osećaj na terenu.

- Nije trajalo dugo, ali je bilo dobro. Ali je bilo lepo. Misliš da igraš s njim na poene, ali se ne pitaš ništa. Igrao dam protiv Federera, Marija… Ali protiv Novaka se stvarno teško osvajaju poeni. Bilo je zanimljivo, srećan sam jer sam se povukao iz singla na Olimpijskim igrama, i to protiv Novaka - rekao je simpatični Australijanac.

Novaku želi zlato!

- Dobro je da sam makar osvojio jedan gem, srećan sam sa svim ovim, a njemu želim olimpijsko zlato jer mu samo to fali - zaključio je Metju Ebden.

