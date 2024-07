UŽIVO! ĐOKOVIĆ - NADAL: Teniski KLASIK u Parizu! "Rafole" broj 60! Nole i Rafa NA TERENU, publika U TRANSU!

ĐOKOVIĆ - NADAL 0:0

Pre meča:

Prvi na servisu biće Novak Đoković koji je dobio podbacivanje novčića.

Nadal i Đoković su istrčali na prepuni "Filip Šatrije" uz ovacije publike!

Dva velikana zajedno u tunelu!

Furiozna je bila Iga, pobedila je 6:1, 6:1.

Uskoro očekujemo Noleta i Rafu na terenu!

Iga Švjontek je ekspresno osvojila prvi set rezultatom 6:1, u drugom vodi 4:1.

Po završetku ovog meča Đoković i Nadal izlaze na teren.

Oglasio se Nole pred meč:

Novak i Rafa će na teren po okončanju duela Švjontek - Pari!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odmeriće snage sa Rafaelom Nadalom u okviru 2. kola teniskog turnira na Olimpisjkim igrama.

Ovo će biti 60. duel dve teniske legende, a Novak vodi u međusobnom skoru rezultatom 30:29.

Analiza Kurirovog teniskog eksperta - Vuka Brajovića

Na površini hladno, a pod kožom - uzavrelo! Bez oduševljenja ili očekivane sportske kurtoazije je protekao susret na mreži "kralja šljake" i trostrukog osvajača najvažnijeg turnira na toj podlozi, čime su obojica pokazali koliko su strateški pozicionirani jedan prema drugom pred meč koji je u međuvremenu postao realnost. Ono što je skoro sigurno je da se Nadalu nije dopalo spominjanje asocijacije "Poslednjeg plesa" iz Novakove izjave sa predolimpijskog koktela, jer je dobro poznato da naš as javno ističe da namerava da se nosi sa omladinom jos koju sezonu (verovatno 2), dok se o Nadalu najčešće priča kroz medicinski izveštaj i nekadašnje uspehe. Kod ove dvojice najvećih rivala u tenisu bi ovaj meč zaista mogao da statistike njihovih međusobnih susreta zaokruži na 60, što uz 40 koje su odigrali Nadal i Federer i 50 Novaka i Rodżera predstavlja zanimljiv kuriozitet i još jednu moguću ne-slučajnost. U ovom meču Nadal se bori za više od negacije "Poslednjeg plesa" ili prolaska ka još jednoj završnici olimpijskog turnira - već za to da dokaže da je najveća legenda koja se može vezati za jednog igrača i Grend Slem stadion I dalje živa. Bolela je eliminacija od Zvereva u prvom kolu Rolan Garosa na njegovom Šatrijeu, ali bi poraz protiv Novaka bila mnogo dublja dimenzija razočarenja za 14-strukog osvajača Trofeja musketara. Zbog toga I ne trebaju da čude komentari I izjave uoči ovog epohalnog meča - jer one imaju i važnu internu motivacionu upotrebu. Steznik/bandaž na desnoj nozi obojice asova takođe imaju simboličku ali I stratešku ulogu: kod Novaka je to preventiva (za povredu koja je nastala upravo ovde pre mesec I po dana) a za Nadala - krucijalno pomagalo za svaki naredni meč do kraja njegovih nastupa na ovom turniru. Ono što je povoljno za njegov "bič-forhend" je što ga on igra sa leve noge,dok se na istu nogu dominantno oslanja za dvoručni bekhend. Povreda butnog mišića neće smetati ni servisu, ali hoće ako ga Novak bude naterao da trči "tamos-vamos" kao što je to činio ovde u polufinalu 2021. Znajući to, Nadal će danas igrati u okviru suženog manevarskog prostora, u nastojanju da iskoristi topside uslove za igru i velikim topspin forhendima izbaci Novaka iz zone komfora na osnovnoj liniji I potisne ga u defanzivu, parirajući iz bekhenda I miksujući dužinu udaraca kao što je uspešno činio 2022. Uz korektan servis I karakteristične riterne sa više metara iza linije (možda sada ipak malo bliže zbog povrede) Nadal će želeti da natera Novaka na avanturizam, eksperimente I greške - uz ultimativni cilj: osvajanje prvog seta. Ako Rafa ne bude to uspeo, šanse za konačni uspeh mu se svode na minimum I on I njegov tim to dobro znaju. Sa druge strane, smerni Novak sledi svoj San, kome je podredio skoro kompletan doživljaj olimpijade kako bi se što bolje pripremio da realizuje svaku fazu tog pohoda. Možda čudno zvuči, ali najbolji svih vremena danas nema neke posebne zadatke - osim da igra svoju kontra-Nadal igru I prikaže ono što ga je krasilo u poslednja 3 seta protiv Musetija u junu. Servis I ritern moraju biti iznad 70% za ostvarenje tog cilja, realizacija brejk-prilika barem oko 50%, greške svedene na minimum, a raspoređivanje udaraca prodorno I mudro, gde bi kratke dijagonale I njihovo praćenje do pozicija za viner bilo važan pod-zadatak za rešavanje današnjih izazova. Jasno je da će Nole gađati Rafin bekhend, što u igri protiv najboljeg levorukog igrača u istoriji ne ide uvek tako lako zbog nużne adaptacije, ali Novak na svom vrhuncu to ume odlično da odradi. Jasno je I to da u slučaju gubitka prvog seta Novak može da se vrati u meč uz pravu igru, jer mu to fizički momenat omogućava. Nadajmo se ipak da do toga neće morati da dođe, I da će emotivni naboj igranja za svoju zemlju i sve konotacije važnosti ovog meča biti samo odeljak u remek-delu mudro I strateški I tehnički odlično odigranog meča za Novaka. Jer, ako je 2023. za njega bila jedna od najboljih u karijeri, zašto ne verovati da je joś velikih trijumfa pred njim dok god on smatra da je to realno? Zato - idemooo danas za takvu budućnost, Nole!