"JAO, NEMOJTE MENE DA PITATE O TOME..." Đoković o GOAT trci - šmekerski odgovor srpskog asa, niko nije očekivao da će ovo reći!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo teniskog turnira na Olimpijskim igrama pobedom nad Rafaelom Nadalom rezultatom 2:0 (6:1, 6:4).Imao je Novak veliki pad koncentracije u drugom setu, dozvolio je Nadalu da od rezultata 4:0 dođe do 4:4 uz dva vraćena brejka, ali je to bio njegov poslednji trzaj. Probudila se i do tada uspavana publika, ali sve je bilo uzalud.

- Pa skoro savršeno do tog trenutka. Stvarno ne može ništa da se zameri barem s moje strane. Baš u tim trenucima, na 4:0, 4:1 u drugom setu. Možda sam malo previše samokritičan, izgubio sam fokus, publika se probudila, počela da ga diže i da ga podržava, a on je bolje odigrao. Bio je malo agresivniji, ja sam napravio neke greške povukao se i to je rezultiralo da se izjednači rezultat u drugom setu - rekao je Đoković pred novinarima i potom dodao:

- Kada sam video ovaj žreb, s jedne strane mi bilo drago što ću igrati protiv njega eventualno u toj drugoj rundi, ranije u turniru jer mislim da je možda ponekad dobro igrati protiv njega ranije jer on je taj igrač koji, što više meča igra, to se bolje oseća na terenu, a s druge strane naravno nije bilo prijatno izvući takvog rivala, najvećeg mog rivala ikada, tako rano. Ali eto, uspeo sam da odradim sve što sam zamislio danas i jako sam zadovoljan nastupom. Idemo dalje, naravno da su aspiracije i želje uvek najviše ali idemo korak po korak.

Upitan je Đoković da li je gotova debata oko toga ko je GOAT, nakon čega je usledio šmereski odgovor srpskog tenisera.

- Jao, nemoj mene da pitate o tome, to je za vas pitanje.

A što se tiče incidenta sa navijačem?

- Ja se danas nisam uopšte osvrtao iako je bilo povoda, ali generalno vi možda ljudi to ne primećuju jer primete svi kad ja odreagujem al' ne primete šta se dešava do tog trenutka. Bio je ovaj jedan tamo gde sam uzimao peškir kome sam se javio posle tog gema završenog. Govorio mi je par stvari koje su neprimerene i tako... Pa smo se pogledali, poslao sam mu poljubac sa kojim će da večeras ima slatke snove.

Novak u Parizu ima veliku podršku svoje porodice.

- Ćerka i sin su bili tu i žena naravno. Predivno je imati ih ovde i dovoljno su ja mislim zreli da shvate šta se događa i da prosto razumeju ovaj momenat u istoriji sporta koji se trenutno dešava i kroz koji prolazi njihov otac, tako da nadam se da su ponosni na njihovog tatu.

Da li je poslednji meč sa Rafom?

- Možda... Mislim to se nikad ne zna, ali dosta puta se to pričalo i debatiralo u zadnje tri godine zapravo da li je zadnji meč nije tako da iskreno ja ne želim o tome da pričam, ostavljam njemu, ali aplauz je tu zato što ga on zaslužuje. Sve što je uradio za naš sport pogotovo na ovom terenu na ovom turniru je stvarno istorijski i epski.

- Pa iskreno ja se nadam da ću moći da dođem do tog meča jer bi to onda bila barem srebrna medalje zagarantovana, ali to je neprimereno trenutno pričati o tome jer je onda iskaz nepoštovanja prema svim onim protivnicima narednim s kojima ću se sastati. Ima puno tu kvalitetnih igrača i svi su trenutno u jako dobroj formi u mojoj polovini. Zverev, Cicipas i tako dalje.

