VIKTOR TROICKI EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Novak igra odlično, može do ZLATA u Parizu!

Pobeda najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića nad četrnaestostrukim osvajačem Rolan Garosa u njegovom “teniskom hramu” stadiona Filip Šatrije koja je u simboličkom smislu bila i još ubedljivija od rezultatskog – glavna je tema dana na pariskoj olimpijadi i širom sportskog sveta.

U ekskluzivnoj izjavi za čitaoce Kurira naš proslavljeni teniski as I stručnjak Viktor Troicki nam prenosi elemente timske strategije pred ovaj meč – kao i raspoloženje unutar “tima Novak” u nastojanju da se naš as domogne “karijernog Zlatnog slema” – odnosno osvajanja olimpijskog zlata uz trofeje sa sva četiri najvažnija teniska turnira sezone.

“Novak je zaista bio odličan do 6:1, 4:0 kada je malo stao. Možda je bilo malo do pritiska, jer kao da nije navikao da „razbija“ Rafu ovako ubedljivo na Rolan Garosu“, uz osmeh nam prenosi naš Dejvis Kup kapiten, i nastavlja: „Novak se tu malo opustio, Rafa se donekle vratio u meč, ali je Novak na impresivan način završio meč.“

Kako je izgledala strategija za ovaj meč?

„Strategija se bazirala na tome da smo bili svesni da Rafa nije ono što je nekada bio, da je „usporio“, da se ne kreće onako kao što je mogao pre i da ne pokriva teren u meri koja je bila karakteristična za dane njegovih najvećih uspeha. Novak ga je terao da trči, igrao je agresivno i slao loptice sve više u prazan prostor. Ma koliko to jednostavno zvučalo, Rafa je bio primoran da trči više, nije uspevao da dođe do svog ritma. Umesto da Nadal kontroliše tok meča, to je danas činio Novak skoro u njegovoj celosti i bio taj koji se pitao za sve“, ističe Troicki.

Šta biste istakli u Novakovoj igri, i koji je vaš utisak o spremnosti Novaka da u Parizu ide „do kraja“?

„Novak je bio čvrst, reternirao je fenomenalno, u razmenama bivao agresivan i čvrst i zato je bio tako ubedljiv. Dobro je da je u njegovom timu upravo ovakva situacija, a da je motivacija na najvišem nivou ovde u Parizu. Od početka ove godine najveća želja i ciljno ostvarenje za Novaka je uspeh na Olimpijskim igrama, i to se sada i vidi. Oseća se vatra u njemu, veoma je inspirisan i zato igra mnogo bolje nego što je to bio slučaj tokom cele sezone na šljaci ove godine“, kaže nam Viktor, i zaključuje optimistično:

„Ovo izgleda odlično, i verujem da Novak može do ostvarenja konačnog cilja u Parizu!“.

Vuk Brajović / Kurir sport