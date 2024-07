I TO SE DESILO! RAFA PRIZNAO DA JE NOVAK NAJBOLJI U ISTORIJI, PA SE NALJUTIO NA NOVINARE: "Svakog dana me pitate isto"

Nije Rafael Nadal bio raspoložen posle poraza od Novaka Đokovića u drugom kolu Olimpijskih igara u Parizu.

Očekivala je publika na prepunom Šatrijeu spektakl dve istinske teniske legende, a dobila je šou jednog čoveka.

Novak je napadao iz svih oružja, bio je raspoložen, agresivan, precizan, motivisan, dok je Rafa s druge strane samo na blic pokazivao da je nekada bio "Kralj šljake".

- Jedan igrač danas je bio mnogo bolji od drugog i to treba prihvatiti. Tokom prvog seta bilo je teško svariti sve što se dešavalo, iako sam uspeo da to uradim. Pokušao sam da imam odgovarajući stav i mentalitet kako bih to prihvatio, jer sam znao da postoji mogućnost da meč bude takav - rekao je Rafa za španske medije.

Priznao je Nadal da je Đoković najbolji u istoriji ovog sporta.

- Nisam bio u stanju da igram na nivou koji je bio potreban, a on mi gotovo ništa nije poklonio, tako da bez kvaliteta i igre kakvu sam imao pre 15 godina, nećeš moći da stvaraš probleme najboljem u istoriji, zar ne?

Upitan je Nadal šta bi moga da nauči iz ovog poraza...

- Mislim da je u ovom trenutku malo toga što treba da se nauči. Imam dovoljno iskustva da znam da kada neko nije u stanju da dostigne nivo koji je potreban u ovakvim utakmicama, a ja nisam bio sposoban, male razlike čine veliku u ukupnom ishodu igre.

A onda je usledilo i pitanje o penzionisanju, što se čuvenom Špancu nije dopalo.

- U tom smislu, odluke koje ću doneti posle ovoga donosiću kasnije. Nije trenutak da se obeshrabrujem jer mi preostaje dubl i još sam u takmičenju. Sada je vreme da prihvatim težak poraz, kako zbog načina na koji se desila, tako i zbog toga što je lakše prihvatiti zbog svega toga. Od sada, treba imati odgovarajući mentalni sklop, u šta sam siguran da neću zakazati, da bih sutra bio spreman - rekao je Nadal pa potom dodao:

- Kunem se da ne mogu ceo dan razmišljati o tome. Dolazim ovde i svakog dana me pitate isto, a na kraju je vrlo teško povratiti optimalan nivo ako razmišljam o tome da li ću da se povučem ili ne.

