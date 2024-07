NOVAK JE BIO POTPUNO UNIŠTEN - EMOTIVNO UBIJEN! Troicki otkrio ŠOKANTNE detalje: Naučio je važnu lekciju, u Parizu je drugi igrač!

Kapiten srpskog teniskog tima, Viktor Troicki, otkrio je da je Novak Đoković naučio dosta iz grešaka koje je ranije pravio na Olimpijskim igrama i tvrdi da je u Parizu "drugi igrač".

Novak Đoković u prestonici Francuske pokušava da ostvari svoj dečački san i osvoji olimpijsko zlato koje mu je u karijeri na bolne načine izmicalo.

Na sjajnom je putu da dođe do jednog od retkih dostignuća koja mu nedostaju u karijeri. Uspešno je prebrodio prve dve prepreke na olimpijskom turniru u Parizu - fokusiran je, igra sjajno i danas ima priliku da se domogne četvrtfinala.

Uoči susreta sa Dominikom Kepferom, njegov prijatelj i bivši saigrač iz reprezentacije Viktor Troicki za magazin "Klej" govorio je o Novakovim olimpijskim iskustvima.

"Fizički i mentalno Novak je bio uništen. Fizički nije mogao više. Emotivno je bio ubijen posle tog meča protiv Aleksandera Zvereva", rekao je Troicki o Novakovom porazu u Tokiju 2021.

foto: Profimedia

Nakon bolnog poraza odustao je i od takmičenja u miks dublu sa Ninom Stojanović.

"Naravno da je bila razočarana. Igranje miks dubla bila je greška iz koje je Novak naučio. U Parizu je sada drugi igrač i želi da ispiše istoriju", dodao je Viktor.

Prijateljstvo između njega i Novaka traje iz dečačkih dana.

"Znam ga celog života i uvek je bio perfekcionista. Zato je stigao dotle da bude najveći svih vremena u sportu. Zbog svega što čini za tenis, ne samo na terenu. Kada završi trening sada, on je sto odsto posvećen i čini da bude bolji i spremniji bez obzira sa kim igra naredni meč, koji god da je cilj. I zato je mentalno tako sjajno pripremljen. Ima velika očekivanja. U Tokiju je bio veoma blizu, došao je do završnih faza u borbi za zlato, ali se to na kraju nije dogodilo", dodao je Viktor.

Na pitanje, u čemu je sada razlika u odnosu na 2021. godinu, Troicki je nimao kratak odgovor.

"Mislim da ovog puta ne oseća tako velik pritisak kao što je bio u Tokiju".

Pre tri godine, Novak je bio u specifičnoj poziciji. Nije samo napadao zlato, već je imao priliku i da osvoji zlatni slem.

"Tako je bilo u Tokiju. Ovde je drugačije, jer tokom godine, baš kao i prošle, pričao je o Igrama i da mu je zlato najveći cilj. Nije pričao o tome da bude broj jedan, da osvoji još slemova. Pričao je o Olimpijskim igrama. I ovde je drugi igrač. Zaista je motivisan i ta razlika vidi se na terenmu. Pre dva meseca igrao je na Rolan Garosu i nije bio tako gladan, motivisan kao sada. U tome je razlika".

foto: Screenshot

Taj meč u Tokiju protiv Zvereva ostaće upamćen po mnogo čemu.

"Za njega je to bilo veliko iskustvo, imao je 6:1, 2:1 uz brejk, i to protiv Zvereva u polufinalu. Sve je baš išlo dobro. Ali i on je čovek. Zverev je počeo da igra bolje. Počeo je pomalo da oseća pritisak i to ga je koštalo meča. Osvojio je mnogo velikih titula, ali ovog puta cilje bio tako blizu. Ovde u Parizu je opušteniji, fokusiraniji na stvari koje treba da uradi. Tada je napravio grešku igrajući miks dubl. Gubio je energiju igrajući to bez razloga. Tamo je bilo izuzetno vruće, a sada je koncentrisan samo na singl i čini sve da to i ostvari. Sada je uz njega porodica, deca su sa njim. Mentalno je bolje i to je najvažnije u ovom trenutku", smatra Viktor.

U Tokiju niko nije tražio od njega da igra taj miks dubl.

"To je jedna od mnogih grešaka na kojima je naučio. Takav je. Ponekad je tvrdoglav. Čak i da mu kažete da ne igra, ako misli da treba, igraće. I pokaže svima da nisu u pravu. Bio je blizu, baš tako blizu".

"Bio je uništen. Potpuno. Fizički i mentalno. Više fizički, stvarno nije mogao više. Bilo je jako vruće. Čak i u meču za bronzu u singlu. Bio je potpuno prazan protiv Karenjo Buste. Emotivno je bio ubijen posle meča sa Zverevim. Dešava se to u sportu. Sve je moguće, i on je čovek. Zbog svega što je uradio u karijeri definitivno se razlikuje", dodao je Troicki.

Nini Stojanović je to Novakovo odustajanje teško palo jer je izgubila priliku da dođe do medalje.

"To je sada već istorija, ne možemo ništa da promenimo. Naravno da je bila razočarana, ali nisam se mnogo viđao sa njom. Bio sam sa momcima, ne sa devojkama. Razumem je potpuno i to je ponekad deo igre. Teško je. Nisam siguran oko svih detalja. Mislim da su ona i Novak pričali, ali stvarno ne znam detalje".

foto: Dado Đilas

Viktor je rekao da Novak nikada nije stanovao u olimpijskom selu i da je stalno tamo išao samo u posete.

Na pitanje šta će se u Novaku promeniti ako konačno osvoji zlato, Troicki je rekao da on ništa ne mora da dokazuje.

"Ništa više ne mora da dokazuje, sve je uradio. Znamo svi da su vrhunac u tenisu grend slemovi. Biti broj jedan. To je u tenisu kao što je Svetski kup ili Liga šampiona u fudbalu. U tenisu možemo da pričamo da su Olimpijske igre čast, najveći sportski događaj. Ipak, ljudi se više sećaju grend slem šampiona nego osvajača zlata na Igrama. U drugim sportovima je drugačije. Po meni, i da osvoji ili ne osvoji, i dalje je najbolji. Ako se dokaže, u redu, naravno da bi time ostvario san i to osvajanje zlata bi mu veliko olakšanje", kaže Viktor i dodaje.

"Ne pričamo o zlatu. Idemo meč po meč. I zato ne govorim ništa o osvajanju zlata, trenutno idemo korak po korak. Fokusiran je na narednog protivnika. To je najvažnije. Tako bi trebalo da bude i videćemo šta će biti", zaključio je Troicki.

