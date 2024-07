KEPFER ODUŠEVIO ČITAVU SRBIJU REČIMA O NOVAKU! Dobio pitanje koje SVE ZANIMA, pa ZAGRMEO: Njegove reči ODZVANJAJU planetom!

foto: Kurir

Novak Đoković nastavio je svoj put ka olimpijskom zlatu i u osmini finala turnira u Parizu savladao je Nemca Dominika Kepfera sa 2:0 (7:5, 6:3).

foto: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Po završetku ovog meča Kepfer je dobio pitanje da li Đoković može da osvoji Olimpijske igre i oduševio je sve odgovorom.

- Nadam se! Mislim da je konačno došlo to vreme. Pokušao je mnogo puta, zaslužuje to, on je jedan od najvećih igrača ikada. Ima najviše Grend slemova i nedelja na prvom mestu. Ostalo je još puno sjajnih igrača u žrebu, ali mislim da je do Novaka. Ako bude igrao svoju igru, definitivno ima odličnu šansu - rekao je Kepfer i oduševio sve u Srbiji.

