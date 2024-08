ŠTA ĆE REĆI NOVAK NA OVO? Amerikanac slikovit: Kao u paklu, jedino teže od pobediti Alkarasa je naći VODU u Parizu

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Olimpijskih igara u Parizu.

On je savladao Amerikanca Tomija Pola u dva seta 6:3, 7:6.

Amerikanac je nakon poraza imao vrlo zanimljivu konferenciju za medije.

Predstavnike medija je prvo zanimalo ko je njegov favorit za zlatno odličje.

"Pa, pošto Alkaraz nije izgubio meč ovde, mislim da je on favorit", rekao je Pol, ali to ne znači i da će navijati za Španca:

"Navijaću za mene i za Frica (smeh). Gledaću mečeve, ni za koga neću navijati. Biće sjajno, želim da odem sa Olimpijskih medalja sa medaljom."

Pol je zadovoljan kako je igrao protiv Alkarasa.

"Rekao bih da sam igrao bolje na kraju drugog seta nego na početku meča. Počeo sam da igram agresivnije. Ali on je pronalazio udarce kada mu je to bilo potrebno, stizao neke loptice. To što sam došao do ranog brejka u drugom setu je bilo dobro, ali morate da izdržite do kraja, pogotovo protiv igrača koji imaju dobar ritern. Nisam previše razočaran svojom predstavom, mislim da sam bio bolji nego na Vimbldonu, igrao agresivnije", nastavio je Pol.

Uporedio je kako je igrati protiv Karlosa na travi, a kako na šljaci?

"Na šljaci možete da se izvučete iz nekih poena kada ste u defanzivi, na travi je to teško, izaći iz te defanzivne situacije. To je bilo jako teško, moram da budem srećan zbog toga kako sam igrao drugog seta, treba da izvučem neke stvari iz ovog meča koje mogu da koristim u narednim mečevima protiv njega ili na šljaci. Alkaraz je sada zlatni standard. On je osvojio poslednja dva Grend slema, mlad je, pun energije. Sa Vimbldona smo se vratili ovde na šljaku sa njim na umu", objašnava Amerikanac.

Visoke temperature prave problem svima u Parizu, a hladne vode za tenisere nije bilo.

"Mislim da sam se danas osećao najbolje, temperatura je bila niža nego prethodna tri dana. Stvarno je bilo vrelo, kao da smo u paklu. Jedina stvar teža nego pobediti Alkaraza je naći hladnu vodu ovde", zaključio je Pol.

Kurir sport