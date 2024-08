"MOJA SUZA JE ZA TEBE, PA NEKA JE POSLEDNJA" Dragutin Topić EKSPLODIRAO OD EMOCIJA posle ČUDESNE Novakove pobede: Neka me razapnu

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale olimpijskog turnira u Parizu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa u dva seta, sa 6:3, 7:6 (7:3).

Za svoje prvo finale na Olimpijskim igrama, Đoković će igrati protiv Italijana Lorenca Musetija, koje je u četvrtfinalu savladao branioca titule Aleksandra Zvereva.

foto: Dado Đilas

Posle ovog meča legendarni Dragutin Topić je u suzama poslao poruku čitavom svetu.

"S*rcao sam, baš tako kao što čitate, S*RCAO, svoj život u ovaj JEBENI sport! Novaka ćemo da pravimo od go*ana, a on CAR, IMPERATOR, ali malo nas ga vidi kao takvog. E, neka si Nole NOLE, moj si, NAŠ si, Srpski, Ničiji, a Svačiji, a opet moj, jer moja suza je za tebe, pa neka je poslednja, neka me razapnu, boli me baš ku***, ti si Srpsko Naj-Naj. Idem, sutra moje dete nastupa za istu ovu Srbiju, a meni nekako srce puno...", napisao je Topić.

(Kurir sport)