BRUTALAN ODGOVOR ĐOKOVIĆA: Strani novinari pitali Novaka da li bi bio zadovoljan srebrom

Novak Đoković je prvi put u karijeri izborio olimpijsko finale.

Prvi nosilac je u polufinalu savladao Italijana Lorenca Muzetija sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2 i tako izborio meč sa Karlosom Alkarazom za zlatnu medalju.

Novak je bio raspoložen po završetku meča u razgovoru sa novinarima, sve dok ga strani novinari nisu pitali da li bi bio zadovoljan srebrom.

- Sledeće pitanje, kratko je odgovorio Novak.

O meču je Đoković rekao.

- Veliko olakšanje, nikada nisam stigao do finala. Osvojio sam bronzu na prvim Igrama, ali posle toga nisam uspeo. Šta god da se desi u nedelju biću ponosan. Moram još da slavim jer je veliki uspeh. Ići ću na zlato naravno, ali ovo je velika stvar. Razmišljao sam o porazima u polufinalima na Olimpijskim igrama. Bio sam nervozan i napet, bilo je puno emocija. Znao sam da moram da budem najbolji, a mislim i da sam bio u većem delu meča. Ne smatram sebe favoritom u nedelju, Alkaraz je dokazao da je najbolji teniser u ovom trenutku. Definitivno je favorit, ali ovo su Olimpijske igre... Nismo dugo igrali na šljaci. Mislim da sam bolji igrač nego što sam bio na Vimbldonu, krećem se bolje i osećam se bolje. Mislim da su mi u nedelju bolje šanse.

Novaka su pitali, šta se desilo sa kolenom od jučerašnjeg meča.

- Odradili smo dodatne tretmane da bi koleno bilo u najboljem mogućem stanju. Do jutros nisam znao kako će biti. Nije mi smetalo uopšte, srećan sam zbog toga. Testovi sinoć su bili pozitivni, do duboko u noć smo radili terapije. Dosta vremena sam proveo sa fizioterapeutom. Sve je bilo, hvala Bogu, dobro. Prvi put u karijeri sam u finalu, uzeo sam medalju za Srbiju i puno mi je srce. Ne bih da se bavim reprizama, svaki meč je priča za sebe. Imaću najveću moguću želju da ga savladam i donesem zlato Srbiji. Biće to najveći izazov na turniru. Znam šta mi je činiti, nadam se da ću biti dobro.

Kurir sport