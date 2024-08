NOVAKU POSTAVILI NEOČEKIVANO PITANJE, NJEGOV ODGOVOR ODUŠEVIO HRVATE! Đokovićeve reči odjeknule u komšiluku: "Drago mi je..."

Novak Đoković uspeo je da se plasira u finale Olimpijskih igara u Parizu i u borbi za zlato sastaće se sa Karlosom Alkarazom. Đoković je na konferenciji za medije posle pobede protiv Lorenca Musetija dobio neočekivano pitanje i odgovorom je oduševio sve u Hrvatskoj.

Pitali su Novaka za koga će navijati u finalu ženskog singla na Olimpijskim igrama gde će se sastati Ćinven Ženg i Dona Vekić (subota, 15.30), a evo šta je on odgovorio.

foto: Dado Đilas

- Sjajna osoba, kada se vidimo, imali smo nekoliko zabavnih momenata smo imali, ovo je velika stvar za Kinu i za sport tamo. Kina je ogromno tržište, čekali su na veliko ime od Na Li. Drago mi je što je uspela da dođe i igraće protiv moje druge omiljene igračice, Done Vekić, ne znam za koga ću navijati. Drago mi je što su obe došle do finala - rekao je on.

