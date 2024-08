KINESKINJA SILOVITO DO ZLATA U PARIZU: Džen počistila Donu Vekić u finalu Olimpijskih igara

Kineska teniserka Cinven Džen osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u finalu ženskog singla pobedila Hrvaticu Donu Vekić 6:2, 6:3.

Džen, sedma teniserka sveta, pobedila je 21. igračicu na WTA listi posle sat i 46 minuta.

Kineskinja je u prvom setu bila sigurna na svoj servis i brejkovima u drugom i osmom gemu stigla do prednosti.

Džen je u drugom gemu drugog seta stigla do brejka, ali je Htvatica uzvratila u narednom gemu i smanjila na 1:2. Do osmog gema nije bilo brejkova, kada je Džen osuzela servis Vekić, a u narednom gemu sigurnim servisom iskoristila prvu meč loptu i stigla do zlata.

(Beta)