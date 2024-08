UŽIVO! KONFERENCIJA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Srbin emotivan kao nikada do sada: "Ovo je najveći uspeh u mojoj karijeri"

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković osvojio je danas zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Posle istorijskog uspeha, Novak Đoković će se obratiti medijima, a tok konferencije možete uživo da pratite na Kuriru.

Uživo,

Konferencija Novaka Đokovića:

- Najposebniji osećaj, mislio sam da je nošenje zastave kada sam nosio zastavu na otvaranju u Londonu najbolji osećaj koji sportista može da oseti, sada sam shvatio da je to ovaj momenat, najveći koji jedan sportista može da oseti. Nositi srpsku zastavu me motiviše kao ništa više - rekao je Novak na početku izlaganja.

Priznao je Đoković da je ovo najveći uspeh u njegovoj karijeri.

- Osvojio sam bronzu 2008. posle nisam mogao da pređem prepreke u polufinalu i da dođem do medalje, sada u 37. godini, protiv 21- godišnjeg, najboljeg na svetu, kada sve to pogledam, ovo je najveći uspeh u mojoj karijeri. Ova godina je bila drugačija za mene, nisam osvojio ništa do sada, ali rekao sam da su Grend slemovi i Olimpijske igre glavni cilj, znao sam da je ovo verovatno poslednja šansa za OI.

foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osvrnuo se srpski teniser na nedavnu povredu kolena, zbog koje je morao da bude podvrgnut hiruškom zahvatu.

- Spremio sam se za RG, Vimbldon i OI, da budem na vrhuncu svojih sposobnosti. Povreda koju sam dobio na RG me je malo omela, ali igrao sam finale Vimbldona, što nisam očekivao. Bio sam tada izdominiran u finalu, ali znao sam da sam ovde drugačiji igrač u smisli kako se krećem, to mi je bilo bitno zbog samopouzdanja i zbog kretanja i zbog igre - rekao je Novak i potom dodao:

- Nije mi bila potrebna motivacija, jer nema veće motivacije od toga boriti se za svoju zemlju. Prve dve runde, znao sam posle toga da je ovo moja šansa, kada sam prošao polufinale, to je bilo olakšanje, osetio sam se kao da sam osvojio turnir, ali sam želeo zlato. Znao sam da moram da se popnem na vrh najviše planine, jer je Alkaraz bio prepreka.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia UČITAVANJE...

Đoković i Alkaraz su se nedavno sreli u finalu Vimbldona, gde je mladi Španac izašao kao pobednik!

- Znao sam da će biti drugačiji meč u odnosu na Vimbldon, mislim da je fer što su oba seta završena u tajbrejku, neverovatan nivo i od njega i od mene. Čerstitke za njega, pokazao je, gurao je sebe do krajnjih granica, i ja sam isto to radi. Pokušavao sam da se fokusiram na naredni poen, kada sam video da je onaj poslednji forhend prošao, to su bile emocije kakve nikad pre nisam osetio na teniskom terenu.

Presrećan je Đoković zbog osvajanja Olimpijskih igara.

- Sumnje uvek postoje, ali vera i uverenost da mogu su jači od sumnji, uvek je bilo sumnji tokom karijere, ali na kraju je samo bilo pitanje kada će se nešto desiti. OI su svake četvrte godine, znao sam da imam 37, da ne znam koliko ću još šansi imati, morao sam da se nosim sa tim, da utišam svu buku oko mene i da se fokusiram na ono što moram na terenu, to je najveća bitka, presrećan sam što sam to uspeo i to protiv momka koji je najbolji na svetu trenutno. Sve što sam osetio u tom momentu je prevazišlo sve ono što sam pre toga osetio. Biti na terenu uz srpsku zastavu koja se podiže, slušati himnu, ništa ne može to da nadmaši.

foto: Dado Đilas

Đoković želi da igra i na sledećim Olimpijskim igrama, nedavno je o tome pričao Marjan Vajda.

- Naravno. Zato je Marjan rekao, jer me dobro zna. Kao i moji roditelji. Tačno je, igrao bih. Ja i dalje želim da igram u Los Anđelesu, uživam da igram za Srbiju, da budem deo Olimpijskog tima.

Upitan je srpski teniser da li je njegova karijera sada kompletirana...

- Da i ne. Jeste, kompletirana jer sam sa ovim zlatom sve osvojio. Ali nije, jer ja volim ovaj sport, volim takmičenje, svaki dan kako treniram, podižem i unapređujem telo. Ovaj sport mi mnogo znači, trudim se da vratim sportu, odlučnošću i radom, trudim se da radim jače nego bilo ko drugi od mlađih tenisera. Ne znam za budućnost, želim da budem u sadašnjosti, da budem u ovom momentu, bilo je ovo dugo putovanje, mnogo sna da dođem do zlata, sada je vreme za slavlje.

Novak je u finalu posle epskog meča savladao Španca Karlosa Alkaraza sa 2:0 po setovima 7:6, 7:6.

foto: Dado Đilas

Odigrao je Novak meč života, sa toliko emocije i strasti da bi mogla da se napiše knjiga.

Čovek koji je pre dva meseca na istom ovom terenu povredio koleno, operisao se, bilo je veliko pitanje da li će uspeti da se oporavi do Olimpijskih igara, dokazao je svima da nije sa ove planete!

Kurir sport