KARLOS ALKARAZ OTVORIO DUŠU POSLE PORAZA OD NOVAKA: "Čuo sam mnogo puta da Đoković na Olimpijskim igrama želi zlatnu medalju"

Karlos Alkaraz izgubio je danas od Novaka Đokovića u finalu Olimpijskih igara.

Uspeo je srpski as da osvojio ono jedino što mu je falilo u bogatoj karijeri, zbog čega je cela Srbija ponosna.

Alkarazu je teško pao ovaj poraz, a nakon meča, otvorio je dušu pred novinarima na konferenciji za medije:

-Moram da kažem da je moj nivo bio visok, zadovoljan sam kako sam igrao. Moram da vidim sve na drugačiji način i mislim da sam odigrao odličan turnir i meč. Ponosan sam na sebe i nivo igro. Imao sam Novaka za protivnika, bio je gladan i impresivan. Napuštam turnir sa visoko uzdignutom glavom, znajući da sam dao sve od sebe - rekao je Alkaraz i dodao:

-Ova srebrna medalja je za sve Špance, za moju zemlju, za sve koji su me bodrili kod kuće i koji su došli ovde, za moju porodicu, moj tim i za mene takođe. Ovo je nešto što sam želeo otkako sam počeo da igram tenis - da donesem medalju Španiji.

Da li može da poredi finale na najvećim turnirima sa finalom Olimpijskih igara?

-Igrao sam četiri finala Grend slema, znao sam da u najtežim momentima pojačam nivo. Danas sam verovatno osetio više pritiska zbog čega u nekim situacijama nisam mogao da igram najbolji tenis. Osetio sam razliku između finala Grend slema i finala Olimpijskih igara.

Ističe Alkaraz da izuzetno ceni ovakve mečeve protiv najboljeg svih vremena.

-Moram da učim iz ovakve situacije i ovakvih mečeva. Sećam se prošle godine, rekao sam da ću učiti iz momenta kada sam izgubio od Novaka ovde. I naučio sam. Sada kažem to opet. Stekao sam puno iskustva, zbog toga ću biti bolji igrač i biću zreliji na terenu. Ovu nedelju ću pamtiti do kraja života. Igrao sam sa Rafom, osvojio prvu olimpijsku medalju, nadam se ne i poslednju.

Svestan je Španac da je Đoković bio teniser koji je više želeo da ostvari najveći uspeh.

-Čuo sam mnogo puta da Novak želi da osvoji zlato. I on je rekao "stvarno želim da osvojim zlato" i to sam znao pre meča. U teškim trenucima je igrao impresivno i zbog toga sam video da je gladan i da ide na zlatnu medalju. To je to. Video sam da baš želi da osvoji. Bio je bolji.

Objasnio je i zbog čega je emotivno reagovao na poraz.

-Osetio sam da sam razočarao sve Špance na neki način. Znam da su mnogi od njih čekali na moju zlatnu medalju. I ja sam je želeo, ali nije moglo da se desi. Mislio sam kako nisam uspeo da učičnim Špance ponosnim. Na kraju meča nisam mogao jasno da razmišljam i zato sam bio emotivan, ali sada mislim da jesu ponosni. Na kraju dana, ispred sebe sam imao Novaka Đokovića, igrao je bolji tenis i zaslužio je da pobedi. Suze koje ste videli... U trenutku sam shvatio da nisam došao do zlata.

Nastavio je sa sjajnim rečima o Novaku.

-Razmenili smo tek nekoliko reči na mreži. Rekao mi je da ću jednog dana osvojiti zlato. Zaslužuje da deli ovo vreme sa porodicom.

-Da li je najbolji u istoriji? Mislim da sam već pričao o ovome. Gledajući brojeve... Osvojio je sve što je odlučio da će da osvoji. Na papiru i po statistici je verovatno najbolji u istoriji, ali ima mnogo drugih važnih faktora. Nije na meni da kažem ko je najbolji u istoriji, ali definitivno, na papiru je to on.

