POSTALA POZNATA ZBOG NOVAKA, PA NESTALA SA MREŽA ZBOG MALTRETIRANJA! Posle Đokovićevog istorijskog uspeha poslala EMOTIVNU poruku!

Novak Đoković ostvario je istorijski uspeh i stigao je do zlata na Olimpijskim igrama, a među prvima na ovom uspehu čestitala mu je Džuli Sojer.

Džuli je stekla slavu upravo zbog ljubavi prema Novaku i preko "NoleFam" zajednice veličala je uspehe srpskog tenisera, ali se uoči Vimbldona povukla iz javnosti jer nije mogla da podnese maltretiranje preko interneta.

Sada je Džuli Sojer napisala sledeće:

- Prijavljujem se samo minut jer želim ovo podeliti sa vama. On je najveći sportista svih vremena. Želeo je i dobio. Tako sam srećna za Novaka Đokovića, tako srećna za sve u Srbiji koja će uvek biti zemlja mog srca i tako srećna za sve nas u "NoleFam". Vraćam se na vreme kada sam napustila ovaj profil. Šaljem ljubav svima vama ljubaznim ljudima koji ovo čitate.

Pre nekoliko nedelja Džuli je objasnila zbog čega se povlači iz javnog života.

- Toliko toga mi je na srcu da ne znam odakle bih počela. Prvo bih da kažem da ono što ću reći nema veze sa Novakom i njegovom porodicom, njegovim timom i mojim odnosom prema svima njima. Ništa. Prema njima gajim samo ljubav i poštovanje i osećam isto zauzvrat. Ali, ne mogu ni da zakopavam glavu u pesak i pretvaram se da ono što osećam u vezi sa ovim profilom nije tu. Moram da se oslobodim svega toga - istakla je ona, pa dodala:

- Umorna sam i od ljudi koji se očajnički nadaju da će me naš idol, njegova porodica i tim mrzeti jednog dana i probaće sve da urade da se to desi… Umorna sam i od onih koji mi se uživo ni ne jave, ali kažu: ‘Hej, pomozi mi da upoznam Novaka, završi mi njegov autogram, reket. Umorna sam i tužna sam. Toliko da više ne uživam u svojim iskustvima, jer sam uvek anksiozna, zabrinuta i uplašena. I moram to da kažem: brinem se za svoje mentalno zdravlje.

Pogledajte jednu od mnogobrojnih zajedničkih fotografija Novaka i Džuli.

BONUS VIDEO:

00:15 Novak Đoković izvadio krstić