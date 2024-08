AU, KAKVE REČI IVANIŠEVIĆA O ĐOKOVIĆU: Samo LUD ČOVEK može to da izjavi... Nećete ga se još dugo rešiti, taj neće NIKAD U PENZIJU!

Goran Ivanišević pričao je o Novakovom zlatu i tom prilikom izrekao nekoliko "mnogo moćnih" rečenica...

Krenimo redom o samom uspehu.

- Neverovatno, bilo je zapisano, prva titula ove godine da bude na Igrama! Posle ovoga može da bude i poslednji ove godine. Scenario je ispao najbolji i najlepši. Povreda, operacija, loše finale Vimbldona, ali videlo se šta znače volja i želja. Kada igra kako može, najbolji je teniser na svetu, ne može mu niko ništa“, rekao je Ivanišević u razgovoru za Sport klub.

Usledili su detalji:

- Oduvek sam mu to želeo, pričali smo mnogo puta, toliko je želeo to zlato. Bilo je emotivno, drago mi je zbog njega jer znam koliko je to želeo - priča Goran i dodaje:

- Odigrati onako, to je meni fascinantno. Od Vimbldona je prošlo dve nedelje, tako se prešaltati u glavi, to je neverovatno. Volja, želja, snaga, to je čudo – 16 godina mlađeg momka, koji jače udara i koji je brži od tebe, a Novak napravi da ne izgleda mlađe i da ne udara jače i da nije brže.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Onda moćne reči:

- Samo lud čovek je mogao da kaže da Novak nema taj nivo igre u sebi. Kada želi, onda nema veze ko je preko puta, niko ga ne može pobediti. Igrao je pametno. Nije se pojavio na terenu na finalu Vimbldona, ali ovde se videlo… Da su ostali još pet sati na terenu, ishod bi bio isti. Novak je leteo, lebdeo. Ljudi zaboravljaju da je ovo prvi put da igra finale OI. Osetio je da je to – to, i da to ne sme da propusti. Mada, koliko je lud, ne bih se čudio da igra i u Los Anđelesu.

Urlao je Novak na svoj boks, po običaju...

- Ha-ha, traži od njih da mu kažu nešto što on mnogo bolje vidi i oseća na terenu. Mora on uvek nešto iz sebe da izbaci, ali ostao je koncentrisan, znao je da ne sme da napravi niti jedan pogrešan korak protiv Alkaraza. Perfektno je kontrolisao i pravio ravnotežu emocija i svega. Izbacivao jeste malo frustraciju, to je Nole, neće se on nikada promeniti.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Ivanišević ima još želja za Novaka.

- Ako mi je išta drago, drago mi je da je ovo osvojio. Još mu želim da uzme 25. slem, pa može u penziju, mada taj nikada neće u penziju. Može da nađe motivaciju.

Šta dalje?

- Još ćemo ga gledati dugo, ne mogu da ga se reše. Po mom mišljenju, jedan je od najvećih sportista svih vremena. Da li je u top pet, u tri ili dva, ali u pet najvećih sportista, lagano. Na koje će mesto ko da ga stavi, to je pitanje - zaključuje Ivanišević.

Kurir sport / Sport klub

Bonus video:

00:15 Novak Đoković izvadio krstić