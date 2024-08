RODŽERE, JE L' MACA POJELA JEZIK? CEO SVET ČESTITA NOVAKU, OSIM NJEGA: Federer u zemlju propao, od njega nema ni traga ni glasa

Uspeo je Novak Đoković! Uspeo je juče srpski teniser da popuni i to poslednje prazno mesto u svojoj vitrini, gde će pored brojnih pehara i medalja dodati olimpijsko zlato, koje je silno želeo.

Dugo je čekao srpski as da oko vrata okači zlatnu medalju sa Olimpijskih igara, i tog 04. avgusta 2024. godine je uspeo. U spektakularnom finalu, Đoković je pobedio mladog Karlosa Alkaraza i po ko zna koji put oduševio celu Srbiju, Evropu, planetu...

Nakon čudesnog uspeha, svi su se utrkivali da brže bolje čestitaju Novaku, u red su stali najpre Karlos Alkaraz, Rafael Nadal, Lebron Džejms, Erling Halanda i mnogi drugi sportisti...

Utisak je da nema ko nije čestitao Đokoviću... Možda ipak to tako deluje samo na "prvu loptu", jer čestitka iz Švajcarske nije stigla. Čuveni Rodžer Federer, legendarni teniser i svojevremeno veliki rival našeg Noleta u zemlju je propao.

Od njega nema ni traga ni glasa, što je mnoge iznenadilo, s obzirom da su se čestitke podrazumevale do sada kada se u svetu "belog sporta" desi nešto značajno.

Mladom Karlosu Alkarazu teško je pao poraz u jučerašnjem finalu, ali je bez obzira na to gospodski čestitao Novaku, kao i Rafael Nadal koji se odmah oglasio na Instagramu.

"Novače, čestitke na kompletiranju "zlatnog slema" i što si uspeo da ostvariš ono što si želeo. Svaka čast", napisao je Nadal na Instagramu, dok je morao da podseti da je i on osvojio sve Gren slemove i zlato na Olimpijskim igrama.

Iako je malo licemerno, Nadal se barem udostojio da čestita najvećem, za razliku od Federera, kojem je maca ponovo pojela jezik...

Šta mu se dogodilo nije poznato, ali jedno je sigurno - Novak Đoković to nije zaslužio od njega. Čovek koji je pre dva meseca povredio koleno, potom se i operisao, bilo je veliko pitanje da li će uspeti da se oporavi do Olimpijskih igara, ali je on svima dokazao da nije sa ove planete!

Novak je juče učinio svoju Srbiju najponosnijom zemljom na svetu, a svi možemo da mu kažemo samo jedno veliko hvala!

