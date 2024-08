"DA NISAM IZ SRBIJE, DIGLI BI ME U NEBESA PRE MNOGO GODINA" Novakove BRUTALNE REČI koje se pamte! Svima je OČITAO LEKCIJU!

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je toliko željenu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i tako u njegovoj karijeri ne postoji niti jedna slaba tačka, stvar za koju kritičari mogu da se uhvate kada bi pokušali (a pokušaće) da ga osporavaju. Novak Đoković je osvojio najviše grend slemova (24), proveo najviše vremena na vrhu ATP liste (428, za sada), ima najviše mastersa i sve ih je osvojio bar dva puta (39), dok takođe ima i bolji međusobni skor od svoja dva najveća rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Sve to govori da je Nole najveći teniser svih vremena, međutim nikada od njega nećemo čuti ove reči. Još davno se zavetovao da će diskusiju na tu temu prepustiti drugima, tako da svaki put kada ga novinari pitaju za mišljenje, Đoković izbegne odgovor, što je samo još jedan dokaz koliko ima poštovanja za Federera i Nadala.

Da su kojim slučajem Federer i Nadal sa njegovim brojkama i uspesima, ne možemo da stoprocentno tvrdimo da bi se držali istog odgovora poput Đokovića, ali zbog toga je srpski teniser i ispred njih. Poslednji put kada je govorio na ovu temu bilo je posle US Opena prošle godine, kada je podigao 24. grend slem i izjednačio izmišljeni rekord Margaret Kort, a novinari su tada pitali Noleta da li je među najboljim sportistima svih vremena.

"Kako, kako... Da li sebe smatram jednim od najvećih sportista svih vremena?", čuo je na kraju pitanje Novak Đoković, posle čega je duboko uzdahnuo i potom dao najbolji mogući odgovor na ovakvo pitanje srpskih novinara.

"Ostavljam to vama i drugima da procene, da li zaslužujem da budem deo te diskusije. Činjenica je jedna, da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, internacionalnom nivou. Posebno u Zapadnom svetu. To je deo mog životnog putovanja, zahvalan sam što sam iz Srbije, daje mi snagu i veru i time je sve još slađe i lepše i još više me ispunjava. Vi pišite ono što mislite...", nasmejao se Novak Đoković.

Podsetimo, posle osvajanja zlata u Parizu Đoković je govorio i o želji da zaigra na Olimpijskim igrama 2028. godine.

"Igrao bih i sledeće Olimpijske igre 2028. Ja i dalje želim da igram u Los Anđelesu, uživam da igram za Srbiju, da budem deo Olimpijskog tima", poručio je Nole iz Pariza, uprkos tome što će imati 41 godinu kada se budu igrale sledeće Igre.

"Naravno da postoje sumnje, ali je vera jača od toga. Znao sam da imam 37 godina i da ne znam koliko ću još šansi imati, hteo sam da utišam svu buku oko mene, da se fokusiram na teren, da je tamo najveća bitka. Uspeo sam to protiv momka koji je trenutno najbolji na svetu. Bio sam na terenu, srpska zastava, himna, ma ništa to ne može da nadmaši", zaključio je najbolji sportista kog je Srbija ikada imala.

