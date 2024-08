"NOVAK NAM JE REKAO DA ZAČEPIMO" Kakve reči čuvenog tenisera, celoj planeti je poslao BRUTALNU PORUKU - Nole je najveći i tačka!

Novak Đoković je najbolji u istoriji "belog" sporta i tačka. Tu nema nikakve dileme, pogotovo nakon osvajanja olimpijskog zlata u Parizu.

Ovaj čudesni čovek iz Srbije osvojio je sve što može da se osvoji, oborio je sve moguće rekorde i podigao lestvicu visoko gore, a da je najbolji ikada, kaže i legendarni teniser Endi Rodik.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Proslavljeni Amerikanac je rekao da je Srbin uspeo svima da začepi usta, i da se svaka diskusija oko toga ko je najveći ikada sada završava.

- Cele sezone se mučio fizički, nije osvojio nijedan turnir, nije pobedio nijednog igrača iz Top 10 cele godine, imao je operaciju kolena 6. juna, a već 4. avgusta je osvojio olimpijsko zlato u singlu protiv trenutno najboljeg igrača na zemlji. Oduševilo me je šta je rekao posle. To je Novakova najveća stvar koju je ikada izjavio, indirektno nam je saopštio da začepimo. Ljudi, ja ne mogu da kažem da se to neće desiti, jer sam naučio lekciju - kazao je Endi Rodik.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Novak Đoković izvadio krstić