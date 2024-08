FEDERER OTKRIO KOJI MU JE OMILJENI MEČ! NIKADA NE BISTE POGODILI: "Kada je taj pritisak jednostavno nestao, počeo sam da plačem"

Bivši teniser, Rodžer Federer dobio je veoma teško pitanje, pošto je morao da izdvoji svoj omiljeni meč tokom karijere.

Iako je mnogima čudno, Švajcarac je meč protiv Pita Samprasa na Vimbldonu 2001. godine izdvojio kao omiljeni.

Rodžer je tada sa svega 19 godina uspeo da pobedi Samprasa sa 7:6, 5:7, 6:4, 6:7, 7:5.

- Ne znam datum, sam po sebi - nije ukorenjen u mom mozgu ali taj meč protiv Samprasa je moj omiljeni meč svih vremena - rekao je Švajcarac za "Vogue" i dodao:

- Taj meč je imao sve: on je bio moj heroj u to vreme, a ovo mi je bio i prvi i jedini put da igram protiv Samprasa. Bio je to prvi put da sam igrao na centralnom terenu Vimbldona, i to se pretvorilo u pet setova.

foto: Profimedia

Pričao je Federer sa dosta emocija o tom meču.

- Toliko se toga dešavalo u mojoj glavi, bile su to stvari iz bajke. I ne znam da li je ovo bio prvi ili drugi put u mojoj karijeri da sam plakao posle pobede. Plakao sam kada sam pobedio Amerikance sa 3:1 u Dejvis kupu u Bazelu, svom rodnom gradu, i mogao sam da pomognem timu sa tri boda da ga osvoji, ali ne sećam se da li je to bilo ranije ili posle, ali kada sam pao na kolena nakon mog povratka iz forhenda protiv Samprasa i sav taj pritisak je jednostavno nestao, počeo sam da plačem.

