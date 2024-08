NADAL JE KRIVAC! Čuveni trener otkrio šta je Novaka dodatno motivisalo da osvoji olimpijsko zlato: TO JE POGODILO ĐOKOVIĆEV EGO!

Proslavljeni teniski stručnjak Patrik Muratoglu otkrio je šta je dodatno motivisalo Novaka Đokovića da trijumfuje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Novak nije izgubio nijedan set u Parizu, a na putu do zlata srušio je i dva ljuta rivala iz Španije - Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza.

Povratak Nadala i sjajni rezultati Alkaraza na Rolan Garosu i Vimboldonu samo su dodatno motivisali Đokovića, smatra čuveni stručnjak.

"Mislim da je Novak imao problema sa motivacijom pre Olimpijskih igara. Svi su mislili da je Rafa završio i Novak je to osećao. Sigurno je to uticalo na njegovu motivaciju. Međutim, Rafa se vratio na šljaku, bio je na dobrom nivou i to je dalo dodatnu motivaciju Đokoviću", ubeđen je Muratoglu.

I mlade snage pogurale su Novaka.

"Siner je odlično igrao, Alkaraz... Mislim da je to pogodilo njegov ego ion se vratio snažno i osvojio titulu koju je jurio tokom čitave karijere - zlatnu medalju na OI i tako kompletirao svoju kolekciju".

