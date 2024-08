NOVAKOVA POVREDA KOLENA JE TEORIJA ZAVERE? Čuveni Hrvat dobio ŠOK PITANJE o Đokoviću, pa otkrio NEPOZNATE DETALJE i SUROVU ISTINU!

Proslavljeni hrvatski teniski stručnjak, Nikola Pilić, u razgovoru za američki "Tenis" govorio je o uspehu Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu i poteškoćama sa kojima se neponovljivi Srbin suočavao.

Novinara je zanimalo kako je Novak uspeo tako brzo da se oporavi i uđe u formu posle operacije kolena koju je imao početkom juna. Postavio je Piliću šokantno pitanje - "da li je uopšte bio operisan" i time pokušao da nastavi sa teorijom zavere koju su pojedini mediji gurali u prvi plan. Pilić je odgovorom otkrio nepoznate detalje i surovu istinu.

"Da, sigurno. Imao je veliki problem na Rolan Garosu. Na primer, moglo je da se vidi da mu je jedna noga slabija od druge. Na sreću, sve vreme je imao pored sebe lekare kojima je verovao. Kada je uradio tu intervenciju, koleno je bilo mnogo bolje. Bio je nešto sporiji nego inače, ali bez te male operacije ne bi mogao da igra. Novak je na oporavku i jačanju te noge radio od jutra do noći da bi ponovo bio spreman. Zato sam srećan što je osvojio zlatnu medalju", otkrio je Nikola Pilić.

foto: Starsport

On je istakao da je verovao da Nole može da trijumuje u Parizu.

"Neki srpski novinari su me intervjuisali pre finala i ja sam bio jedan od retkih koji je rekao da Novak ima dobre šanse da osvoji zlato. Naravno, pod uslovom da nađe svoj ritam i igra u šestoj brzini. Niko to nije rekao unapred. Većina novinara je smatrala da će to biti formalnost za Alkaraza. Pogotovo jer je Đoković tako ubedljivo izgubio od njega u finalu Vimbldona", rekao je Pilić i dodao:

"Poznajem Novaka bolje nego iko. Zato sam verovao da ima dobru šansu. Njegov stav u finalu je bio fenomenalan jer je znao da mu je to poslednja prilika".

foto: Dado Đilas

Kurir sport / J.M.

