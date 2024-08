ĐOKOVIĆ DOBIO LOŠE VESTI PRED US OPEN! Novak i dalje STREPI! Šansa da se desi scenario koji NIJE PLANIRAO je sve veća!

Novak Đoković još strepi! Trenutno je srpski teniser drugi na ATP listi što mu garantuje mesto drugog nosioca na US Openu i sigurno razdvajanje od Janika Sinera u žrebu do finala, ali to može da se promeni. Dva tenisera su u Sinsinatiju mogla da ga prestignu, ali kako je nervozni Karlos Alkaraz odmah ispao knjiga je spala na jedno slovo.

Sada samo Aleksander Zverev može da ga stigne i da bude drugi na ATP listi, ali da bi to uradio mora da osvoji turnir u Sinsinatiju. On je u subotu kasno uveče odigrao poslednji meč dana na programu i savladao je u četvrfinalu domaćeg takmičara Bena Šeltona 3:6, 7:6, 7:5.

Posle velike borbe i dva i po sata tenisa Nemac je bio bolji. Možda je sve mogao i brže da reši da nije izgubio poslednji gem na svoj servis u prvom setu i tako dozvolio Šeltonu da povede. U drugom setu je bilo mnogo dugih gemova, ali nije bilo brejkova, pa je u taj-brejku uverljivo slavio Zverev. Treći set je bio najdramatičniji sa dosta brejk lopti, ali tek u 11. gemu Nemac je došao do brejka koji mu je na kraju doneo pobedu.

Sledeći rival u nedelju od 21 čas mu je sjajni Janik Siner. Italijan je već osigurao da narednog ponedeljka ima 9.160 bodova na ATP listi, 1.500 više od prvog pratioca ko god to bio, a sa novom pobedom ili dve može da stigne i preko 2.000 bodova viška u odnosu na rivale.

