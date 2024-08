NOVAKOV RAT SA TENISKIM MOĆNICIMA NASTAVLJEN! Đoković se bori za prave stvari i DIŽE GLAS kada je potrebno! Novi UDARAC za ATP!

Novak Đoković još jednom je rešio da digne glas i udari po ATP organizaciji i to zbog sramne situacije koja se desila na Mastersu u Sinsinatiju.

Džek Drejper je do pobede protiv Feliksa Ožea Alijasima stigao posle očigledne sudijske greške, ali snimak nije mogao da se pregleda što je zasmetalo i Novaku.

- Sramota je to što nemamo nikakav video snimak ovakvih situacija na terenu. Ono što je još smešnije je to što nemamo pravilo prema kom sudija iz stolice može da promeni originalnu odluku nakon što pogleda snimak izvan terena. Svako ko gleda TV može da vidi šta se dogodilo na snimku, samo igrači na terenu ostaju u "mraku" i ne znaju šta se događa. Imamo "oko sokolovo" za linije, živimo u tehnološki naprednom 21. veku. Molim vas, poštovane Turneje, postarajte se da se ovakve besmislice više nikada ne ponove - napisao je Novak na društvenim mrežama.

Novak je grmeo kao nikada pre, ali daleko od toga da je ovo prvi put da se suprotstavlja ATP organizaciji. Čak naprotiv, Đoković je osnovao i PTPA organizaciju kako bi se borio za prava tenisera, pa je često ulazio u otvoren sukob i razmenu mišljenja sa teniskim moćnicima.

Ovo su situacije koje se pamte.

SUKOB ZBOG SIMONE HALEP

Simona Halep nedavno se vratila na teren posle devet meseci neigranja. Prvobitno je bila suspendovana na četiri godine, kazna joj je smanjena, a PTPA i Novak su stali na njenu stranu.

- Kao što je postavljeno našim principima PTPA jasno podržava sve igrače i igračice tokom procesa apelacije za svoja prava i tokom borbe za far i logičan anti-doping sistem. Sud za sportsku arbitražu je smanjio kaznu Simoni Halep sa četirti godine na devet meseci, ali to ne smanjuje potrebu za zdravom reformom nepravednog sistema i za zaštitu ovih prava. Simona je već imala uslovnu kaznu od 17 meseci i izgubila je ranking, novac od nagrada, reputaciju i na druge načine je nepovratno oštećena. Njena uspešna žalba neće to nadoknaditi. PTPA je radila sa Simonom i njenim timom tokom cele prošle godine i raduje se nastavku podrške i njenom povratku takmičenju. Ostajemo posvećeni saradnjii i naporima za logična poboljšanja i povećanu odgovornost procesa koji i dalje pokazuje ogromne mane. Pravedniji i logičniji sistem mora da se impementira na benefit svih uključenih - stajalo je u saopštenju PTPA.

foto: Profimedia

BORBA ZA NIŽERANGIRANE TENISERE

Jedan od prevashodnih ciljeva PTPA organizacije je da nižerangirani teniseri i teniserke dobiju adekvatne uslove za takmičenje. Svoj stav o tome je Đoković javno iznosio.

- Broj igrača koji živi od ovog sporta, sporta koji je najglobalniji od svih je oko 400! Pričamo o muškarcima, ženama, singlovima i dublovima, miks dublu... Imate manje od 500 profesionalaca koji žive od ovog sporta. A verovatno od 250-300. igrača pa do 500. tensiera ili teniserke oni verovatno ne mogu da imaju fizioterapeuta, fitnes trenera ili neki od njih ne mogu da priušte ni glavnog trenera. Previše je skupo! Znate morate da pokrijete troškove svega sebi, dok u timskim sportovima recimo u NBA imate svoju platu, a vaš tim vam plaća odeću, trenere. sve najosnovnije stvari za vaš posao - govorio je Novak svojovremeno.

foto: Dado Đilas

REAKCIJA NA PADEL

Padel je sport koji je za kratko vreme dospeo u centar pažnje svetske javnosti, a Đoković je upozoravao da je tenis ugrožen zbog toga.

- Sada imamo padel koji nastaje i raste. Ljudi se na neki način zabavljaju time i kažu 'Da, ali tenis je tenis. Tenis je kralj ili kraljica svih sportova sa reketom.’ To je istina. Ali na klupskom nivou tenis je ugrožen. Ako ne učinimo nešto po tom pitanju, globalno ili kolektivno, sve teniske klubove na svetu će pretvoriti u terene za padel i piklbal. Zato što je ekonomičnije. Imate jedan teniski teren... Možete izgraditi tri terena za padel na jednom teniskom terenu. Uradite jednostavnu matematiku. Za vlasnika kluba je mnogo finansijski isplativije da ima te terene. Ovo su neke od stvari koje sam želeo da podelim. U velikoj šemi stvari, moramo se pozabaviti svim ovim izazovima i pitanjima. Zato što su tamo već neko vreme. Mislim da to nismo rešili na pravi način - pričao je Novak.

foto: Dado Đilas

INOVACIJE I FORMULA 1

Davao je Novak i primere kako bi u svetu tenisa moglo da dođe do napretka. Za to su potrebne inovacije, a Đoković je sve uporedio sa Formulom 1.

- Što se tiče inovacija u našem sportu... Osim grend slemova, moramo da smislimo kako da privučemo mlađu publiku. Tenis je sa jedne strane na dobrom mestu, ali u isto vreme, kada pogledamo Formulu 1 na primer i šta su uradili u smislu marketinga, u smislu rasta sporta, u smislu trka oko sveta i koliko su popularni. Mislim da treba da uradimo bolji posao na našim turnejama. Grend slemovi će uvek biti dobri. Ali mislim da naše turneje moraju biti bolje. Imamo sreće što smo istorijski veoma globalni sport. Ali mislim da je jedno od studija koje je PTPA uradio pre tri ili četiri godine pokazalo da je tenis treći ili četvrti najgledaniji sport na svetu zajedno sa kriketom. Broj 1 je fudbal ili 'soker' kako ga zovu u SAD. Druga je košarka. Onda su tenis i kriket. Ali tenis je broj devet ili deset na listi svih sportova u smislu korišćenja njegove popularnosti, komercijalizacije ili kapitalizacije. Mislim da postoji ogroman prostor za rast - istakao je Đoković.

foto: Dado Đilas

SISTEM JE LOŠ!

Đoković je govorio i o sistemu koji je postavljen i istakao je da nije dobar jer igrači nemaju dovoljno vlasti.

- Sistem je struktuiran i utemeljen tako da ne dozvoljava igračima da imaju ulogu u donošenju odluka. U upravljanju ATP i WTA se dešava da imate 50 odsto tenisera i teniserki i 50 odsto samog ATP i WTA. U najvećem broju slučajeva, imaćete sukob interesa", rekao je Đoković i dodao: "Ako zapravo imate strukturu i sistem... A ja sam bio deo Saveta i predsednik Saveta šest-sedam godina, i mogu razumem kako funkcionišu stvari. Imamo predstavnike Saveta igrača, trojicu, imate trojicu predstavnika turnira i onda imate direktora koji ‘kvari’ glasanje. U mnogim slučajevima kada želite da napravite značajnu razliku, morate imati supervećinu i većinu, to se neće desiti, jer dve strane imaju različite interese - grmeo je Novak.

foto: Dado Đilas

PROMENITE TERMINE!

Za kraj, organizacija PTPA je jasno stavila do znanja da su ponoćni termini mečeva totalno nepotrebni.

- Imperativ je da grend slemovi, lideri organizacije, organizatori turnira i igrači kroz PTPA kao svoju organizaciju zajedno nastupe i pronađu rešenje koje će sprečiti da se mečevi završavaju tako kasno. Da li je to kroz zabanu tih mečeva ili kroz neko drugo rešenje. Znamo da mečevi koji se završavaju jako kasno imaju jako negativne posledice i teraju igrače u pozicije koje nisu fer, nisu sigurne i nisu zdravi uslovi za rad. Ipak to nastavla da se dešava zato što ne postoji spremnost da se prizna ovaj problem i da se na prvo mesto stave interesi igrača. U prethodnim danima nekoliko sportista je pričalo da je moralo da igra do ranih jutarnjih časova. Jedna od poslednjih koja je to uradila je Ons Žaber koja je članica naše organizacije - stajalo je u saopštenju ovim povodom.

foto: Dado Đilas

Šta vi mislite, da li Novak Đoković može da dobije "rat" sa ATP organizacijom i da li je njegova PTPA u pravu? Pišite nam u komentarima...

