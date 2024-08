NOVAK OTKRIO VELIKU TAJNU! Jednu POSEBNU KNJIGU nosi GDE GOD DA IDE! Evo šta mu se još nalazi u torbama: "To je moj ŽIVOT" (VIDEO)

Novak Đoković pokušaće da stigne do još jedne titule na US Openu koji se održava od 26. avgusta do 8. septembra, a pred odlazak u Njujork srpski as podelio je video u kom objašnjava kako se pakuje i sprema za put.

Đoković je otkrio šta sve nosi u torbama.

- Prva torba je veća, ima više mesta, a to svi želimo - rekao je Novak i istakao kako u nju idu reketi, majice, znojnice, posebne čarape, suplemente, ali i nešto posebno:

- Ovo je knjiga, naslov je "Sve počinje molitvom" - otkrio je Đoković.

Nole on his TikTok account “Get ready for US Open” Idemo Nole ❤️🐐 pic.twitter.com/DR0oL33E6n — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) August 20, 2024

Takođe, istakao je kako čim stigne u Njujork izlazi na teren, pa je u torbu spakovao još nekoliko majica, pari čarapa, peškire.

- Ne izgledam preterano uzbuđeno jer je 11 uveče, a naravno, noć pre puta ja se još nisam spakovao jer ja živim u torbama i koferima. To je moj život, nije tužna priča. Ne žalim se, ali samo kažem. Pakujem se u dečijoj sobu jer je čistija od sobe u kojoj smo supruga i ja. Vidimo se u Njujorku - zaključio je Novak.

