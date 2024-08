"MENI OVO JAKO SMRDI" Čuveni ekspert za doping RAZOTKRIO aferu koja je trese tenis: Kakve veze ima što je prvi - ovo je PRESMEŠNO!

Nemački medicinski ekspert, Fric Sergel, izneo je svoje mišljenje o doping skandalu koji je uzdrmao teniski svet.

Kao bomba odjeknula je vest da je prvi reket sveta, italijanski teniser Janik Siner, ove godine dva puta bio pozitivan na doping testu tokom turnira u Indijan Velsu.

Iako je ustanovljeno da je u organizmu imao nedozvoljenu supstancu klostebol, Siner je na kraju oslobođen optužbi sa objašnjenjem da je ustanovljeno da je zabranjeni steroid uneo "slučajno".

Prodali su kranje bizarno objašnjenje. Navodno, za sve su krivi fizioterapeut Đakomo Naldi i član tima Umberto Ferara.

Početkom marta, Naldi se navodno posekao na skalpel i na to niko nije obraćao preteranu pažnju, a Siner je upitao svog fizioterapeuta da li je koristio neku kremu. Rekao je da nije, što je bilo tačno u tom trenutku, međutim, kasnije mu je Umberto Ferara ponudio sprej koji sadrži kostebol.

Objašnjenje je bilo da je steroid dospeo u organizam preko kože, preneo ga je fizioterapeut dok ga je masirao?!

Ugledni medicinski ekspert iz nemačke, Fric Sergel, nije poverovao u ovu priču.

U intervjuu koji je dao za "Sport1" izneo je svoje mišljenje o ovom slučaju.

"Meni ovo jako smrdi. Izgovor o tome da je zabranjena supstanca apsorbovana preko kože se sve više koristi u poslednje vreme. Ovo je još jedan takav slučaj i mora da interveniše Svetska anti-doping agencija (WADA)", rekao je.

"WADA mora da inteveniše, pošto je ITF član ove organizacije, i to tek od 2003. godine, što sve govori. Po mom mišljenju, sve ovo oko Sinera i dalje nije završeno. Klostebol je Klostebol i sam po sebi vodi do zabrane od dve do četiri godine. Nema druge opcije. Siner je mogao da ide sa time na Sud za sportsku arbitražu, a ne na sud koji je usko povezan sa tenisom", objasnio je Sergel i dodao da samo pomenuta Svetska anti-doping agencija može da ga suspenduje: "Ranije je trebalo da bude suspendovan, a već se dešavalo u tenisu da jednog ili dvojicu tenisera poštede. Nikada nisu tretirali sve podjednako".

Sergel smatra da mora da se podvuče linija i da se teniser adekvatno kazni zbog pozitivnog testa. Međutim, evidentno je da pravila ne važe za sve i da Siner ima protekciju

"Ne vidim razlog da se to ne uradi sa najboljim na svetu. Posebno sa najboljim na svetu. Setite se primera Bena Džonsona koji je ostao bez zlata na Olimpijskim igrama zbog dopinga. I tamo su pravili primer. Nema veze da li je prvi ili 15, zašto bi Siner bio povlašćen?", rekao je Nemac i dodao da da mu je "presmešno" objašnjenje o spreju koji je sadržao spornu supstancu.

"Čak i da ga je masirao svakog dana, mislim da bi bilo vrlo teško da klostebol uđe u telo u takvoj količini da bude detektovan na samom doping testu", objasnio je ekspert za doping priču o milionitom delu grama.

.On je nezadovoljan jer ovakve stvari tolerišu zarad drugih ciljeva.

"Ako je neko pozitivan na klostebol, automatski je suspendovan. Treba da ide u državnu anti-doping agenciju, WADA, pa Sud za sportsku arbitražu. Kako to nije bilo sa Sinerom? Nikada nismo videli ovakav primer. Njegov slučaj je bio van pravila WADA, ja to stvarno ne razumem" kaže ekspert za doping.

