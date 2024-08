ČUVENI DŽON MEKINRO U ŠOKU ZBOG JANIKA SINERA I DOPINGA: Ne znam kako prave razliku između igrača, jedne suspenduju, a druge ne

Legenda svetskog tenisa Džon Mekinro iznenađen je i šokiran informacijom da je Janik Siner dva puta bio pozitivan na doping kontroli.

Trenutno prvi teniser sveta pao je na kontroli u martu ove godine, tokom turnira u Indijan Velsu. Uprkos tome, nije suspendovan, već mu je oduzeto 400 bodova i 300.000 dolara koje je osvojio na ovom turniru.

Za ceo slučaj je optužen fizioterapeut Janika Sinera, koji je bez znanja igrača doneo kompromitujuću supstancu.

U izjavi za ESPN Mekinro je poručio.

- Ne znam dovoljno o ​​Jedinici za borbu protiv dopinga da bih zaista znao šta se tamo dešava, da budem potpuno iskren. Ova vest je tek izašla. To je svakako iznenađujuće i šokantno u ovom trenutku, posebno za mene, kada se to dogodilo u martu. Prošlo je šest meseci. Ovo je prvi put da je neko, bar koliko ja znam, čuo za to.

Mekinro je podsetio na slučaj rumunske teniserke Simone Halep.

- Ne znam kako prave razliku između jedne osobe koja kaže da nije namerno uzela zabranjenu szpstancu, a zatim nekog drugog ko kaže istu stvar suspenduju. Mislim da je Halep to isto rekla, a ona je suspendovana na 18 meseci. Ne znam kako donose ovakve odluke. Naravno, iz perspektive igrača, želite da standardi budu isti za sve. Reč je o momku koji je trenutno broj 1 na svetu na kompjuterskoj rang listi. Ovo je iznenađujuća vest za sve nas.

Sličan slučaj se desio i sa tadašnjim srpskim teniserom Viktorom Troickim.

Kurir sport