ŠOKANTNE TVRDNJE LEGENDE IZ AMERIKE: Novak Đoković bi 8. septembra mogao da donese odluku o naprasnom završetku karijere?!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pokušaće da odbrani titulu na US Openu koji počinje 26. avgusta i traje do 8. septembra.

Pokušaće Novak, koji uveliko boravi u SAD, da bude prvi teniser koji je to uradio još od 2008. godine i Rodžera Federera, a titula u Njujorku bila bi 25. za Srbina na najvećim turnirima.

U slučaju da osvoji pehar, mogao bi da naprasno donese odluku da završi karijeru, smatra legendarna Kris Evert.

"Ako osvoji 25. Grend slem, mislim da će prestati da igra. "Prekinuće vezu" s Margaret Kort, koja je osvojila Olimpijske igre. Osvajanje Igara bilo je vrlo važan cilj za njega", poručila je Evert i dodala:

foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mislim da je za njega bila bajka da osvoji Olimpijske igre, nakon onoga što se dogodilo s operacijom, s Karlosom Alkarazom koji izgleda kao da je počeo da preuzima kontrolu i vraća se na svoj nivo kao što je to učinio na Vimbldonu. Vratiti se i pronaći tu sposobnost oporavka i taj nivo tenisa, koji nismo videli cele godine jer nije osvojio nijedan turnir tokom cele godine, da, bila je to bajka. Nisam to očekivala, ali verujem u karmu. Ovaj čovek je naporno radio celog života, izdržao mnogo pritiska i bio je pomalo zlikovac u rivalstvu sa švajcarskom legendom Rodžerom Federerom i španskom legendom Rafom Nadalom. Zaslužuje sve ovo!".

foto: Dado Đilas

Veruje čuvena Amerikanka da je Đoković stigao u Njujork i te kako motivisan.

"On je vrlo motivisana osoba, više nego bilo ko koga sam ikada videla. Imao je mnogo uspona i padova u svom životu, u braku, u ličnim odnosima, i mislim da je to zbog njegove velike motivacije. Takođe je sve rešio. On je dobar komunikator i zna kako da reši stvari. Čini se da je u ovom trenutku u najboljoj formi posle dugo vremena. Mislim da bi bilo herkulovski ako bi osvojio ovaj turnir i dostigao 25. Grend slem. Definitivno bi trebao biti najbolji muški igrač svih vremena. Mislim da je to već u mislima mnogih ljudi".

Amerikanka je olako izgovorila reči koje ne volimo da povezujemo sa Novakom. Kraj najveće karijere u istoriji tenisa se bliži, ali Đoković često ističe da uživa na terenu i da će igrati sve dok je tako. Nakon osvajanja zlata u Parizu čak nije isključio igranje na Olimpijskim igrama 2028. godine...

