Evo na koji način je Sineru progledano kroz prste! Gosti "Pulsa Srbije" bez sumnje: Tenis bi izgubio popularnost da su ga kaznili

Ne stišava se bura oko prvog tenisera sveta Janika Sinera, koji je bio dva puta pozitivan na doping kontroli. "Meni ovo jako smrdi" rekao je nemački doktor Fric Zergel sa Instituta za biomedicinska i farmaceutska istraživanja u Nirnbergu, čuveni stručnjak u oblasti dopinga u sport.

To da je zabranjena supstanca apsorbovana preko kože, nemački stručanjk opisuje kao izgovor koje se sve više koristi u poslednje vreme. "Ovo je još jedan takav slučaj i mora da interveniše Svetska antidoping agencija. Po mom mišljenju, sve ovo oko Sinera i dalje nije završeno", navodi Zergel.

Kako će ovo uticati na "beli sport" u budućnosti diskutovali su gosti "Pulsa Srbije" Milan Rašević, urednik Kurira i profesor doktor Miljko Ristić, kardiogirurg.

Rašević je rekao da je argument Sinera bio dovoljan za ATF, kao i to da su drugi sportisti prolazili dosta rigoroznije kada su bili pozitivni na zabranjene supstance.

- Teniser je pao dva puta, ovo nije prvi put da je neki sportista uhvaćen kako koristi klostebol, to je krema koja se koristi za opekotine, posekotine, rane... Ništa epohalno, ali Svetska antidoping agencija kaže da je to anabolički steroid, koji pospešuje performanse sportista, a isti je zabranjen. Sada smo saznali jer je trajao proces, Siner je dokazivao da je nevin, ali neubedljivo. Doduše sa ATF je to bio dovoljno jak argument. Iako je dvaput bio pozitivan, njemu je progledano kroz prste tako što su mu oduzeti poeni sa Indijan Velsa i tako što mu je oduzeta novčana nagrada sa tog turnira - započeo je Rašević, pa nastavio:

- Siner je, za razliku od drugih sportista, praktično pomilovan, a postavlja se pitanje zašto mu je uopšte išta oduzeto ako je nevin. Ako je definicija da je nenamerno dobio tu količinu klostebola u oragnizmu, kada se zna da je Simona Halep, tadašnja prva tenisrka sveta, dobila 18 meseca, a onda je smanjeno na devet. Inače, zbog istog tog klostebola, jedan bejzbol igrač je pre dve godine kažnjen sa 80 utakmica zabrane igranja. Na kraju ere Federera i Nadala, ostao je jedan Đoković koji preslišava klince, a postoji novi nagoveštaj rivalstva Siner i Alkaraz, a da tenis ostane bez sinera, sport bi izgubio na popularnosti za par godina.

Ristić je sa stručne strane pričao o samoj supstanci, pa je odgonetnuo da li je priča Sinera moguća ili je čist izgovor:

- Jeste moguće, ali ovde nema dileme jer su profesionalni sportisti detaljno upućeni koji lek smeju, a koji ne, da koriste. Recimo u FSS, svake godine dolazi knjiga od 500 strana, koja je ispisana svim mogućim lekovima, a ima ih na par hiljada, koji su zabranjeni. Ja sam se šokirao kada sam tamo uvideo i neke bezazlene lekove, poput onih za kijavicu ili neke bolove. Ne pričam samo o fudbalu jer su ti lekovi zabranjeni u svakom sportu. Takođe, ne uzima se test za doping samo pred utakmicu, već postoji komisija koja odlazi uveče kod sportiste, te mu se uzima krv ili mokraća.

