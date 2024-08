UNIŠTILI SU GA ZA ISTI PREKRŠAJ KAO I SINEROV! Doživeo nepravdu, pa prošao kroz pakao! Surovo je kažnjen, a dokazao je nevinost!

Situacija sa Janikom Sinerom i njegova dva testa na doping koja su bila pozitivna, a posle kojih je Italijan dobio minimalnu kaznu, šokirala su planetu.

Poljak Kamil Majrhžak (28) oglasio se na društvenim mrežama jer je i sam prošao kroz sličnu situaciju, samo je on, za razliku od Janika Sinera, posle toga doživeo pakao.

Majhržakov horor je počeo u decembru 2022. godine kada je bio pozitivan na četiri testa i kažnjen sa 13 meseci zabrane igranja. I pored toga što je ustanovljeno da su rezultati testova bili posledica zaraženog suplementa, Poljak je, uz sve dokaze, opet bačen na stub srama i izbačen iz tenisa.

- Nekoliko sati pre meča, dobio sam veoma šokantnu i ekstremno bolnu vest iz teniskog sveta - počeo je priču Poljak o situaciji iz 2022. godine, pa nastavio:

- Neću da ulazim u detalje zbog mog zdravlja i mentalnog stanja, ali činjenica da ne mogu čak ni nogu da stavim na teniski teren koji nije privatan za skoro svo vreme moje kazne, dok drugi normalno igraju i ostvaruju svoje snove, iako su bili u istoj situaciji, ne da mi mira.

Zatim je Majrhžak nastavio.

- Potpuno sam uništen i šokiran. Dobro, možda nisam u pravu. Ali, koga briga šta kaže igrač koji je loše rangiran.

Majrhžak nije mogao da igra od novembra 2022. do početka ove godine, a zatim je startovao od nule bez rejtinga na ATP listi. Stigao je do kvalifikacija za US Open, ali nije mogao do glavnog žreba jer je u trećem kolu poražen od Italijana Belučija. Sada se Poljak nalazi na 168. mestu na ATP listi, a najbolji rejting bila mu je 78. pozicija.

