ŠTA NAM JE DONEO ŽREB ZA US OPEN? Gledaćemo spektakl u Njujorku! Ko ima najteži put ka tituli - Đoković, Siner ili Alkaraz?

Neki običaji teško odumiru čak i u menažeriji Velike jabuke, tako da ćemo skoro sigurno i ove godine sa razglasa na “Armstrongu” u pauzama paklenog tenisa slušati vanvremenski hit čuvenih Stounsa – “Satisfaction”. Ko će tokom jednog od najotvorenijih Slemova (u konkurenciji muškog singla) uopšte u poslednje vreme osećati zadovoljstvo tokom – a ko na kraju turnira – pitanje je kome ni tamošnji najveći finansijski i teniski eksperti ne bi mogli da pripišu adekvatnu vrednost. Jer, u “Njuci” je na liniji mnogo više od $ 3.6 M i 2000 bodova za pobednika, a to je možda čak i odgovor na pitanje ko će dominirati svetskim tenisom narednih godina.

Nova velika trojka Siner – Đoković – Alkaraz je u periodu turbulencija, i to ponajmanje kada je njen najstariji član u pitanju. Prvi reket sveta je na najvećem testu svoje lične i teniske zrelosti usled plamtećeg “doping-gejta” pa će biti zanimljivo videti da li će ga i koliko opteretiti odijum koji svakodnevno “sipi” u njegovom pravcu sa društvenih mreža i medija pred turnir čiji žreb ga nije nimalo privilegovao. Već u drugom kolu Sinera čeka razmahani domaćin Mikelsen, u trećem iskusni Vavrinka ili njemu sličan Đari, u četvrtom ove godine odlični I univerzalni Tomi Pol – a ako uspe da prevaziđe te prepreke, nailazi na motivisane Cicipasa ili Medvedeva u četvrtfinalu. Da li će mu (očekivani) protivnik u još jednom polufinalu Slema biti Alkaraz – takođe će puno zavisiti i o mentalnom stanju kolege iz Španije. Žreb nije “mazio” ni Karlitosa, koji ume da “zabaguje” sredinom turnira – što će (spremni) čekati Šapovalov ili Van De Sanšlup u drugom, odnosno Žang ili Drejper u trećem kolu. U četvrtom će imati veoma renomiran izazov u vidu 16. nosioca iz SAD Korde, u meču koji bi mogao da iskoristi za stabilizaciju pred najveće izazove, ako možda u njemu već i ne izgubi. Četvrtfinale protiv De Minora (ili manje verovatno – tek oporavljenog Hurkača) bi predstavljalo željeni uvod u polufinale protiv Sinera / Cicipasa / Medvedeva, što bi bio još jedan klasik mlađe generacije asova pred konačnu poslasticu koje bi nosilo finale (protiv Đokovića). Ipak, rezervisanost u pogledu hoda kroz žreb Janika i Karlitosa ove godine nije neutemeljena, pa ćemo videti koliko štete će im usput naneti motivisani izazivači i kako će oni i njihovi timovi uspeti da konsoliduju redove pred svaki naredni izazov. ,

“Zlatni večiti dečko” tenisa je na talasu optimizma sa crnogorskog primorja prešao Atlantik u pohodu ka petoj, odnosno rekordnoj dvadeset petoj tituli u njemu varljivom Njujorku, šarmirao domaćine na egzibiciji sa “Džoni Mekom”, Andreem i Karlitosom, umirio fanatike na piklbolu sa Janikom, doveo ljubitelje tenisa do suza na treningu sa Delpom i održao nekoliko dobrih treninga za formiranje osećaja za podlogu, uslove i loptice koje su ponovo iznenadile učesnike poslednjeg Slema sezone (sada – zbog navodno spore podloge). Nešto sporiji uslovi bi mogli da odgovaraju Novaku kako bi uticaj velikih servera bio umanjen a njegovog riterna uvećan, dok bi njegovi “spot-servisi” na T i aut liniju bili jednako efikasni kao i prošle godine. Kod Novaka je najvažnije da je fizički kompletno zdrav i spreman, a za ostalo će se pobrinuti njegov strateški um i neprevaziđeno iskustvo – kao i poseban motiv da preokrene rezultatski jednu od najmršavijih sezona u karijeri na skoro “totalnu pobedu” uz džinovski rekord po broju osvojenih Slemova i kvalifikaciju za Završni Masters u Torinu. Time bi Novak projektovao svoju karijeru “u nedogled”, odnosno – po njegovim uslovima, što će značajno uticati na sva (kompleksna) zbivanja u svetu tenisa.

Da bi došao do tog cilja, naš superšampion će morati da u drugom kolu pobedi veoma neugodnog Štrufa (ako se ne desi “repete” sa sada 100. Igračem sveta, našim Đereom, iz 2023.). Aleksej Popirin će verovatno ponovo biti njegov protivnik na još jednom Slemu ove godine u trećem kolu (sada kao osvajač Kanadskog Opena), a ako potvrdi dominaciju protiv nikad opasnijeg “Ozija” čeka ga vatromet u još jednom ponovljenom “hitu” protiv prpošnog Šeltona ili veselog Tijafoa – obojice u veoma solidnoj formi. Možda bi to čak bio i teži meč za Novaka nego što bi mogao biti protiv Rubljova ili Dimitrova u četvrtfinalu, ali svakako ne i projektovano polufinale protiv Zvereva – koji ima možda I najlakši žreb od prva četiri igrača sveta (Rune u 4. kolu, Rud ili Fric u četvrtfinalu kao najkomplikovaniji mečevi). Naravno, razna iznenađenja su moguća u njegovom delu žreba koja bi mogla malo da mu olakšaju hod ka finalu i odbrani titule, ali – ponavljamo – čini nam se da se i ovoga puta o Novaku najviše pita – on sam!

Serija neizvesnih mečeva će obeležiti prvo kolo Ju Es Opena kod muškaraca, a naročito u Sinerovom delu žreba. Mečevi pri parovima Cicipas – Kokinakis, Sonego – Pol, Menšik – Ože Alijasim, Šapovalov – Van de Sanšlup, Žang – Drejper, Tabilo – Gofen, Ćorić – Manarino, Fonjini – Mahač i Mute – Korda sa sobom nose veliki stepen neizvesnosti, dok bi za petog nosioca Medvedeva susret drugog kola protiv našeg Međedovića (grdno namučen na Mastersu u Rimu) ili Marožana u drugom mogao biti poprilično komplikovan – kao i protiv Kobolija u trećem. De Minor I Hačanov bi vodili veliku bitku u trećem (ako Karen preskoči agilnog Altmajera u drugom), dok bi se glavna uzbuđenja odvijala u četvorouglu Siner – Pol – Cicipas – Medvedev u četvrtom kolu i nadalje.

“Kod Noleta” takođe imamo više zanimljivih mečeva prvog kola – I to pri parovima Šeng – Bublik, Amber – Monteiro, Rune – Nakašima, Kazo – Karenjo Busta, Opelka – Museti, Mpeči Perikar – Ečeveri, Rubljov – Sejbuč Vužd, Jubenks – Rindernek, Fučovič – Lehečka, Nardi – Bautista Agut i Kovačević – Tijafo. Naš Miša Kecmanović ima priliku da se osveti Nišioki za nepotreban poraz iz Sinsinatija pre nekoliko dana i zatim osveti Musetiju za poraz u Monte Karlu prošle godine. U drugom kolu bi moglo biti uzbudljivo na sjajnim mečevima Rud – Monfis i Beretini – Fric, dostojnim finalima nekih Mastersa – a isto tako i u mečevima Serundola protiv Ečeverija ili Perikara, Rubljova protiv Jubenksa ili Rinerneka, Baeza i Grikspura, Davidovič – Fokine i Dimitrova i Kepfera i Tijafoa. Na velikim iskušenjima će biti Rubljov u Njujorku iz kola u kolo – treće protiv Lehečke, četvrto protiv Dimitrova, četvrtfinale protiv Novaka, ali slične stvari čekaju i Kaspera Ruda – protiv Beretinija ili Frica i zatim Zvereva.

Srbi su opet upućeni odlukom žreba jedni na druge – u slučaju da Lajović načini čudo protiv Medvedeva, a Hamad protiv odličnog Marožana potvrdi dobru formu iz kvalifikacija. Đere će morati da nadigra Štrufa – što bi bilo sasvim izvesno da je u prošlogodišnjoj formi – kako bi podelio Armstrong sa Novakom u drugom kolu – ali će po svemu sudeći broj naših igrača u drugom kolu sa pet biti sveden na tri. Nadamo se da u ovoj proceni grešimo, uz najbolje želje našim asovima za konsolidaciju renkinga u narednom periodu.

U rezimeu gorenavedenog – sva raznovrsnost koju tenis može da priredi svojim ljubiteljima će biti na delu u naredne 2 nedelje sjajnih tamičenja u Njujorku, pa se pripremite za duge teniske noći zajedno sa vašim (tolerantnim) komšijama…

Kurir sport / Vuk Brajović

