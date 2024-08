ĐOKOVIĆ NE VOLI DA MU BILO KO "TUČE" BRAĆU, A RIVAL U NJUJORKU JE TO URADIO DVA PUTA: Novak ima motiv da osveti Marka i Đorđa!

Novak Đoković takmičenje na poslednjem grend slemu u sezoni US openu počinje u ponedeljak, kada će odmeriti snage sa Raduom Albotom iz Moldavije.

foto: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

Posle osvajanja olimpijskog zlata u Parizu Novak Đoković ima veliki motiv da trijumfuje u Njujorku i tako uspešno okonča sezonu najvećih turnira. Ujedno, biće to prilika za Srbina da dođe do svoje 25. grend slem titule, 100. na ATP i pete na US openu.

Susret Novaka Đokovića i Radua Albota biće duel teniskih veterana, pošto najbolji teniser svih vreman ima 37, a Moldavac 34 godine. Radu Albot je trenutno 138. na ATP listi. Njegov najbolji plasman bio je 39. mesto pre deset godina.

foto: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Moldavac ima jednu ATP titulu, a njegovi rezultat na grend slemovima su bili više nego skromni, jer je najdalje dobacio do trećeg kola. Na pro turu je od 2008. godine i zaradio je 5.200.000 dolara. Albot igra desnom rukom, a bekhend mu je dvoručni.

Zanimljivo, Novak nikada nije igrao protiv Albota, ali jesu njegova braća Marko i Đorđe kada su počinjali tenisku karijeru. Obojica su doživeli poraze od Moldavca, tako da će Đoković imati motiv da presliša svog vršnjaka. Albot je Marka pobedio u Sarajevu 2012. na čelindžeru sa 6:4, 6:3, a Đorđa 2013. takođe na čelindžeru, ali u Bergamu, sa 3:6, 6:3, 6:2.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ukoliko Đoković u prvom kolu eliminiše Albota, u drugom će na pobednika meča Laslo Đere (Srbija) - Jan Lenard Štruf (Nemačka). Najrealniji potencijalni rival u trećem kolu Noletu je Australijanac Aleksej Popirin, a u osmini finala to će biti ili Ben Šelton, ili Frensis Tijafo.

U četvrtfinalu Andrej Rubljov i Grigor Dimitrov. Protivnici u polufinalu po projekciji mogli bi da mu bude Aleksandar Zverev, Tejlor Fric i Kasper Rud. Karlos Alkaraz i Janik Siner su u drugom delu žreba i sa njima Novak može da se sastane tek u finalu.

Kurir sport

