SINER ZAGRMEO PRED NOVINARIMA U JEKU DOPING SKANDALA! Kolege ga redom prozivale, on odgovorio: Sada znam ko mi je prijatelj!

US OPEN

Janik Siner je prvi put javno govorio o doping skandalu koji prethodnih dana potresa svet tenisa.

Italijan je dva puta ove godine imao pozitivan test, ali je, barem za sada, prošao bez ozbiljnije kazne.

Dostavio je objašnjenje koje se nije dopalo svima, ali je prihvaćeno. Ostao je Siner bez bodova i novca osvojenih na mastersu u Indijan Velsu, iako mnogi smatraju da je zaslužio mnogo strožiju kaznu.

Uoči početka US Opena Siner je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara, a većina je bila o aktuelnoj situaciji.

"Za mene, uvek sam verovao da sam nastavio da igram tenis jer sam u mislima znao da nisam učinio ništa loše. Znam da sam čist i da sam se uveka radovao što ću biti pošten igrač", rekao je Siner.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je vest stigla u javnost, nekoliko meseci nakon što se sve dogodilo, oglasili su se brojni ljudi iz sveta tenisa, a među njima teniseri i teniserke koji smatraju da je Italijan dobio povlašćen tretman.

"Očigledno da bi ova situacija mogla da promeni par stvari, ali ko me dobro poznaje zna da nisam uradio i nikada ne bih uradio nešto što je protiv pravila. Očigledno je da je to veoma težak trenutak za mene i moj tim. Još uvek jeste prilično sveže sve ovo. Ovde i ja znam ko mi je prijatelj, a ko nije, jer moji prijatelji znaju da to nikada ne bih uradio i drže se zajedno", rekao je Siner i dodao:

"Što se tiče reputacije, videćemo nadalje, zar ne? Ovo stvarno ne mogu da kontrolišem, videćemo".

Bonus video:

00:12 Đoković i Siner igraju piklbol