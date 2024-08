IVANIŠEVIĆ SE NIJE JAVIO ĐOKOVIĆU POSLE OLIMPIJSKOG ZLATA! Čekao je pravi trenutak, sada je otvorio dušu: Kao ja da sam osvojio...

Goran Ivanišević, bivši trener Novaka Đokovića, gostovao je na Sarajevo Film Festivalu pošto prvi put posle nekoliko godina ima slobodan kraj avgusta jer ne učestvuje na US Openu sa Noletom.

To je iskoristio da dođe u glavni grad Bosne i Hercegovine gde je u okviru promocije govorio i o svojim daljim planovima u karijeri.

"Videćete me u trenerskoj ulozi, rekao sam kad sam prekinuo saradnju s Novakom da do kraja septembra ne želim da me iko zove i nikakve ponude neću uzimati u obzir. Ne znam kad sam poslednji put imao dve-tri nedelje slobodno u letnjim mesecima, ovo je bila sjajna prilika da imam leto, da imam vremena za sebe i porodicu, da dođem u Sarajevo napokon na SFF. Stvarno mi je drago. To što Sarajevo je posebno, svima bih preporučio da dođu u Sarajevo i da osete toplinu ovih ljudi", poručio je Ivanišević, prenosi "Klix.ba".

U kakvim je odnosima Ivanišević sada sa Novakom? Rastali su se zbog slabog nastupa u Australiji i Americi, a Hrvat je priznao da nije odmah čestitao Đokoviću na osvajanju zlata na Olimpijskim igrama pošto je čekao da prođe malo vremena:

"Čuo sam se s Novakom za zlato na Olimpijskim igrama i kad je operisao koleno. Meni je toliko drago zbog toga jer znam koliko mu znači, znam koliko je hteo to da osvoji i način kako je na kraju i igrao to finale".

foto: Dado Đilas

"Koliko je on pozitivno lud, može igrati u Los Anđelesu za četiri godine, ne bih se čudio. Igrao je protiv momka 16 godina mlađeg od sebe, koji je brži i koji jače udara, a u tom finalu sve se okrene, nit' je bio brži od njega, nit' je jače udarao. U jednom trenutku je Novak izgledao mlađe od Alkaraza, stvarno kao da sam ga ja osvojio i svaka mu čast".

Nastavio je Ivanišević da sipa pohvale na račun Đokovića zbog kojih su mu i u Sarajevu aplaudirali:

"Novak je najveći teniser u istoriji i jedan od najvećih sportista u istoriji. Od njega puno može da se nauči, prošao je tokom pet godina i ja zajedno s njim mnogo loših stvari, nećemo o njima, ali sve se na kraju vrati u životu", zaključio je bivši hrvatski teniser koji evidentno želi da se oproba još kao trener.

foto: Starsport

Videćemo ko će to biti posle US Opena na kome Ivanišević veruje u Novaka Đokovića i već ga vidi u finalu, pa dodaje da je na Sineru i Alkarazu odluče ko će igrati protiv njega za pehar.

Kurir sport / Mondo / klix.ba

