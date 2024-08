NOVAKU NE NEDOSTAJE MOTIVACIJE: Ljudi me pitaju šta još mogu da osvojim posle zlata - želim da ispisujem istoriju i da uživam

Najbolji srpski teniser Novak Đoković govorio je na konferenciji za medije pred početak US Opena na razne teme.

Jedno od onih koje je posebno interesovlo tenisku javnost jeste njegov komentar na doping skandal Janika Sinera.

Pored toga, trenutno drugi teniser planete, pričao je i o predstojećem Grend Slemu u Njujorku, motivaciji i još mnogo toga.

foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

"Sjajno je biti opet u Njujorku. Bio je to lep trenutak, napravili su mi lep video, dobro smo se zabavili i podelio sam utiske o zlatnoj medalji, o najvećem uspehu u karijeri, to mogu da kažem sad kad je prošlo malo vremena – osvajanju zlatne medalje za Srbiju, sa 37 godina, morao sam da dam najviše od sebe. Cela nacija je gledala, porodica mi je bila to, bio je to trenutak za ponos, scenario iz snova. Najintenzivnije emocije koje sam ikada iskusio na terenu – zastava, himna..."

Odbrana titule, niko nije odbranio od 2008?

„Nadam se da će se to promeniti ove godine, za mene je uvek cilj da se borim za trofej. Taj pristup i mentalni sklop nije drugačiji ove godine. Ljudi me pitaju šta još mogu da osvojim posle zlata, ali i dalje osećam da sam motivisan, takmičarski sam nastrojen, želim da ispisujem istoriju i da uživam na ATP turu, da inspirišem mlade ljude da igraju i gledaju tenis... Slemovi su stub našeg sporta – ako nisi inspirisan na slemovima, teško ćeš biti bilo gde drugde. Na US openu imamo najveći stadion na svetu, večernji mečevi su uvek nešto posebno i jedva čekam da izađem opet – buka, energija, drugačije od bilo čega drugog."

foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Prvi US Open - prvi put 2003. godine?

"Bilo je mnogo kiše, išli smo autobusom da igramo negde drugo, nisam tada iskusio US open. Ipak, ubrzo sam igrao u glavnom žrebu kao profesionalac. Imao sam neke maratonske mečeve sa Monfisom i Ančićem tada... Prvi put kada sam igrao na Ešu bilo je to iskustvo koje preplavljuje."

(Kurir sport)