NOVAK NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE OTVORIO DUŠU! Progovorio o zlatu i dočeku na balkonu: Taj osećaj ponosa prevazilazi sve!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na konferenciji za medije pred start US opena još jednom se osvrnuo na Olimpijske igre u Parizu.

Srpski as je govorio o emocijama koje je doživeo nakon osvajanja olimpijskog zlata i spektakularnog dočeka koji je priređen srpskim sportistima u Beogradu.

"Slavlje je bilo nezaboravno. I ono na balkonu i ono posle toga. Ti momenti su stvarno jedinstveni i nakon svega što sam doživeo u svojoj karijeri i posle svega što sam uspeo da postignem i dostignem mislio sam da ne mogu da doživim intenzivnije emocije od onih koje sam već doživeo. Nosio sam zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012, osvojio sam Dejvis kup, i naravno, sve ono što sam ostvario u svojoj karijeri, ali ovo stvarno prevazilazi sve", osvrnuo se Đoković još jednom na tu magičnu noć 4. avgusta i dodao:

"Taj osećaj na terenu posle poslednjeg udarca i osvojene zlatne medalje, ponosa koji sam osetio. Bila je to neka vrsta ekstaze u pozitivnom smislu. Bila mi je tu žena, bila su deca sa mnom, svi koji su tu bili proslavili su sa mnom na tribinama i, naravno, nakon toga povratak u rodni grad i proslava sa našim narodom, koji se pojavio u velikom broju da pozdravi sve olimpijce koji su obradovali naciju medaljama".

foto: Screenshot

"Ja sam imao čast i zadovoljstvo da doživim balkon više puta u karijeri, ali ovo je poseban osećaj, vratiti se sa Igara sa zlatnom medaljom. To je bio moj dečački san konačno do kraja dosanjan jer sam imao i najteže momente emotivno na terenu na tim Igrama – gubio sam od Rija do Tokija, Londona... Intenzitet emocija kada predstavljaš svoju zemlju na Igrama je nešto potpuno fantastično. To je bilo nešto što ću doveka pamtiti i činjenica da se svi lepo slažemo, od košarkaša do vaterpolista i svih ostalih sportista koji su tamo bili je samo dodatno ulepšalo to slavlje i taj momenat zajednički koji smo podelili sa našim narodom“, zaključio je Novak.

Kurir sport/J.M./Sport klub

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork