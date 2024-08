NOVAK POSLAO MOĆNU PORUKU PRED START US OPENA: Kada krene turnir uključiću taj program koji imam u sebi!

Na konferenciji za medije pred start US opena najbolji srpski teniser Novak Đoković govorio je o pripremama za poslednji Grend slem u sezoni i svojoj trenutnoj formi.

Novak se nije dugo spremao za US open. Nakon nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu i osvajanja zlatne medalje za Srbiju, Srbin je rešio da preskoči pripremne turnire u Americi.

"Prenatrpan je raspored i ja sam odlučio da preskočim pripremne turnire za US Open, dosta je visok intenzitet za mene, nisam više u dvadesetim godinama, pa ne mogu da jurim turnire koji mi nisu prioritet. Sada mi je fokus samo na grend slemovima, Igrama i Dejvis kupu, to je ono što me podstiče da igram i da se takmičim. Doduše, ja volim da treniram, uživam u procesu izgradnje tela i psihe i igre za najveći intenzitet i izazove u koji spada i ovaj u Njujorku“, kaže Novak i dodaje:

"Nisam imao predugačke pripreme, verovatno bi bilo bolje da sam imao nekoliko mečeva na zvaničnim turnirima pre US opena, da se malo oprobam i na ovoj podlozi na kojoj nisam igrao od marta. Ali dobro, to je što je, kalendar je bio takav ove godine i za mene su Igre bile apsolutni prioritet, pa mi je drago da sam taj cilj ostvario. Došao sam ovde u utorak, treniram svaki dan, polako dižem formu, malo me džet-leg drma više nego ranijih godina, ne znam šta se dešava, ali tako je. Deo mene je i dalje ostao u Evropi izgleda".

Za kraj, Novak je imao pravu poruku:

"Ipak, kada krene turnir, znam da ću ja da uključim taj program u sebi koji uvek imam kada to krene i kada se zakotrlja lopta. Nadam se da će prvi meč da prođe dobro jer je to uvek poželjno, da uhvatim zalet, pa ćemo da vidimo šta će biti dalje", rekao je srpski as.

Kurir sport/J.M.

