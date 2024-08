SRAMOTA - ZA AMERIKANCE OČITO VAŽE DRUGA PRAVILA! Napucao čoveka i nikom ništa, a njih su "razapeli", baš kao i Novaka!

Incident koji se dogodio u finalu turnira u američkom Vinston-Sejlemu izazvao je veliku buru u teniskom svetu.

Američki teniser Aleks Mikelsen u naletu besa "lansirao" je lopticu u publiku i pogodio jednog navijača. Umesto da bude momentalno diskvalifikovan, nastavio je meč kao da se ništa nije dogodilo.

Sutkinja Orela Trut, koja je pre četiri godine diskvalifikovala Novaka zbog sličnog incidenta, sada je "pomilovala" Amerikanca. Prišla je tribinama i čim se uverila da je navijač dobro donela je odluku da se meč nastavi, kao da se ništa nije dogodilo.

Podsetimo, Orela nije imala toliko razumevanja na US openu 2020. godine kada je Novak slučajno udario lopticom linijsku sutkinju Loru Klark. Nakon intervencije supervizora tada je doneta odluka da se Srbin momentalno diskvalifikuje sa turnira, iako je bilo evidentno da namera nije postojala.

Sada smo imali priliku da se uverimo da ne važe ista pravila za sve. Na delu smo videli dvostruke aršine i neviđeno licemerje.

A Novak nije jedini koji je osetio nepravdu na svojoj koži.

Pre godinu dana na Rolan Garosu japanski dubl, Mija Kato i Aldila Sutjiadi, diskvalifikovan je pošto je Kato sasvim slučajno pogodila lopticom devojčicu koja je skupljala loptice na terenu.

Iako se na snimku jasno videlo da Kato nije imala nameru da pogodi devojčicu, teniserke su momentalno diskvalifikovane.

Kanađanin Denis Šapovalov, koji se oglasio na mrežama nakon incidenta u Vinston-Sejlemu, 2017. godine je takođe diskvalifikovan pošto je pogodio linijskog sudiju na meču protiv Britanca Kajla Edmunda.

Šapovalov je udario lopticu, ona je pogodila u oko linijskog sudiju i teniser i to je bio kraj za Kanađanina.

Zbog njegove diskvalifikacije Kanada je tada ostala bez plasmana u četvrtfinale Dejvis kupa.

Jedina razlika između incidenta koji je napravio Amerikanac i ovih koji su rezultirali diskvalifikacijom je to što je Mikelsen pogodio čoveka u publici, a ne linijskog sudiju ili skupljača loptica. Ako je to razlog zbog kog su mu na kraju progledali kroz prste - onda je to tek skandal!

Kurir sport/J.M.

