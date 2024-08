E, ZBOG TOGA JE NOVAK NAJVEĆI ŠAMPION U ISTORIJI! Nahvalio Đokovića kao niko pre! Njegove reči odzvanjaju!

Novak Đoković trenutno se nalazi u Njujorku gde će pokušati da stigne do 100. titule u svojoj karijeri. Nema dileme da je srpski as jedan od najboljih tenisera u istoriji, ali njegovi kvaliteti prevazilaze one igračke i ogledaju se i u ljudskim.

Koliko je Đoković veliki čovek i sportista najbolje govore reči Aziza Dugaza, tenisera iz Tunisa koji je trenutno na 227. mestu na ATP listi.

Dugaz je u razgovoru za Sportskedu nahvalio Đokovića, ali i pecnuo ostale tenisere iz samog vrha ovog sporta.

- Mislim da je za mene Novak Đoković najveći šampion kojeg je tenis ikada imao i na terenu i van njega. Kada to kažem, za mene, pravi šampion i iskreni šampion je onaj koji ima uticaj na svoj sport i na buduće generacije - rekao je Dugaz za Sportskedu, pa dodao:

- Ono što je Novak Đoković pokušavao da uradi, možda nije ni morao. Bio je prvi na svetu. Imao je sav uspeh koji neko može samo da poželi. A čak i pored toga gleda na dole i pokušava da unapredi tenis i da ima pozitivan uticaj na buduće generacije, što mislim da većina drugih igrača uopšte nije ni pokušala. Mislim da je on prvi koji pokušava da "progura" tu priču za slabije rangirane tenisere i pokušava da unapredi teniski sistem. Mislim da je većina tenisera zahvalna zbog toga.

Otkrio je Dugaz i kako je imao priliku da vidi Novaka, a da mu je krivo što nije uspeo da upozna Rafaela Nadala.

- Nisam imao priliku nikada da upoznam Rafaela Nadala. Od kako sam počeo da igram kvalifikacije za Grend slemove, uglavnom je bio povređen. Nisam imao sreće da naletim na njega. Dok sam bio dete, gledao sam Đokovića i maštao da jednog dana igram na ovim turnirima. I kada se konačno nađete na Grend slemu i osoba pored vas je upravo Đoković u teretani ili u hodniku, to je ostvarenje svih snova - istakao je on.

Za kraj, otkrio je i kako mu je Novak Đoković velika inspiracija i motivacija.

- To mi je dalo toliko motivacije i snage da nastavim da se borim, jer su moji ciljevi vrlo visoki. Ispred mene je još osam godina karijere u kojim želim da nastavim da guram dalje i da dođem što je dalje moguće - zaključio je Aziz Dugaz.

