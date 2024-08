ĐOKOVIĆ JURI JOŠ JEDAN VELIKI REKORD! Na pragu je istorijskog podviga! Prvo da pređe magičnu brojku, a onda da sruši dva velikana!

Novak Đoković je na US Open stigao bez osvojene titule u sezoni i sa samo jednim odigranim finalom.

Najbolji teniser svih vremena ima 37 godina i u ovoj fazi karijere pažljivo bira na koliko turnira će da igra i koji su to turniri. Nakon fantastične 2023. godine, nova sezona je krenula loše.

Ispao je Đoković u polufinalu Australijan opena od Janika Sinera, a onda doživeo neuspehe na mastersima u Indijan Velsu, Monte Karlu i Rimu. Šokantno je potom poražen u polufinalu turnira iz kategorije 250 u Ženevi, a onda je morao da se povuče pred četvrtfinalni meč Rolan Garosa zbog povrede.

Usledila je operacija, kratko oporavak i finale Vimbldona u kojem je Karlos Alkaraz bio bolji u tri seta.

Stigao je Đoković do zlata na Olimpijskim igrama u Parizu, ali to se ne računa kao ATP trofej.

foto: Dado Đilas

Zbog toga je Novak ostao na 99 osvojenih titula, pa se i dalje nalazi na pragu trocifrenog broja osvojenih pehara.

Kako se karijera najvećeg svih vremena bližila trenutnom momentu, tako je spisak željenih dostignuća bio sve kraći, a pred ulazak u 2023. godinu Srbin je kao dve velike želje isticao osvajanje Olimpijskih igara i rekord u ukupnom broju titula.

"Želim rekord za najviše titula, želim da osvojim što više turnira je moguće i da prestignem Džimija Konorsa!", rekao je srpski teniser za "Marku" na kraju prošle sezone.

Da je aktuelna sezona bila samo malo drugačija, Đoković bi bio barem za nekoliko koraka bliži Džimiju Konorsu i 109 titula koliko ih je osvojio Amerikanac.

Pored Konorsa, preko 100 trofeja je osvojio još samo Rodžer Federer, a njegovih 103 pehara deluju i te kako dostižno.

foto: Art Seitz / Splash / Profimedia, EPA/Alessandro Di Marco, AP/Andy Wong

Za početak, bilo bi odlično ako bi Đoković bio najbolji u Njujorku. Osim što bi došao do magične brojke od 100 titula, postao bi prvi teniser koji je odbranio titulu na US Openu još od Federera i 2008. godine. Takođe, pojačao bi rekord čiji je vlasnik i došao bi do 25. gren slem trofeja.

Bonus video:

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork